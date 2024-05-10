Большая часть слив, импортируемых Европейским союзом, поступает из Республики Молдова. Точнее, 25% слив, проданных в ЕС в 2023 году, — молдавские. Цифры представил вице-премьер, министр экономического развития и цифровизации РМ Думитру Алайба, передает МОЛДПРЕС.
По его словам, только в 2023 году наша страна экспортировала слив на 35 млн евро, эти деньги получены производителями Республики Молдова.
Два года назад ЕС отменил квоты на семь молдавских сельскохозяйственных продуктов, включая сливу.
"Нашими предпринимателями выращено, заготовлено и экспортировано 60 тысяч тонн, что в четыре раза больше, чем квота в 15 тысяч тонн, снятая два года назад. Мы перевыполнили план в четыре раза, нам еще есть куда расти! Это достижение — заслуга трудолюбивого народа этой страны и доказывает, что качественная молдавская продукция ценится и востребована на международном рынке. Такая экономика нам нужна! Где у предпринимателей есть доступ к рынкам и они могут проявить себя на мировом рынке. И это то, над чем мы работаем каждый день. Мы рядом с реформами, с финансированием, с доступом к новым рынкам. И да, мы можем сделать гораздо больше", — подытожил Думитру Алайба.
По статистическим данным, ЕС — основной торговый партнер Республики Молдова.