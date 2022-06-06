Приднестровская легкоатлетка прошла отбор по мировому рейтингу. В списке бегунья заняла 89 место и сегодня получила официальное подтверждение о том, что поедет на свой третий олимпийский марафон, передает novostipmr.com.
«Только что пришло подтверждение. У меня от радости нет слов. Я так стремилась к этой Олимпиаде. Я так старалась. Работала. Только я знаю, сколько я вложила в эти тренировки, и вот моя мечта сбылась», - делится эмоциями легкоатлетка.
Лилия Фиськович уже выступала на Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро и Токио-2020. На парижскую Олимпиаду у нее рекордные планы.
«В Париже я хочу на этой Олимпиаде пробежать марафон за 2 часа 26 минут и попасть в 10-ку», - заявила спортсменка.
Ее олимпийская путевка стала третьей для приднестровцев. Ранее квоты на Олимпиаду в Париж завоевали бендерчане каноист Алексей Коровашков и гимнастка Даниэла Могурян.