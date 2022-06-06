Dnestr.TV

 
0

Тираспольчанка получила квоту на Летние Олимпийские игры в Париж

Тираспольчанка получила квоту на Летние Олимпийские игры в Париж
Фото: ИА "Новости Приднестровья"

Приднестровская легкоатлетка прошла отбор по мировому рейтингу. В списке бегунья заняла 89 место и сегодня получила официальное подтверждение о том, что поедет на свой третий олимпийский марафон, передает novostipmr.com.

«Только что пришло подтверждение. У меня от радости нет слов. Я так стремилась к этой Олимпиаде. Я так старалась. Работала. Только я знаю, сколько я вложила в эти тренировки, и вот моя мечта сбылась», - делится эмоциями легкоатлетка.

Лилия Фиськович уже выступала на Олимпийских играх - 2016 в Рио-де-Жанейро и Токио-2020. На парижскую Олимпиаду у нее рекордные планы.

«В Париже я хочу на этой Олимпиаде пробежать марафон за 2 часа 26 минут и попасть в 10-ку», - заявила спортсменка.

Ее олимпийская путевка стала третьей для приднестровцев. Ранее квоты на Олимпиаду в Париж завоевали бендерчане каноист Алексей Коровашков и гимнастка Даниэла Могурян.
  • Сегодня, 09:39
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • ГТК ПМР: Важно провести сверку расчетов

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • Возобновляется прием посылок в Российскую Федерацию
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • ГТК ПМР: Важно провести сверку расчетов
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна