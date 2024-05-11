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В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров

В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров
Фото: Бендеры Инфо

В Бендерах чествовали бриллиантовых юбиляров. Петр Иванович и Ада Ивановна Радиловы, 10 лет назад они уже были в стенах Бендерского ЗАГСа, теперь пришли ещё раз, чтобы поставить свои подписи в книге почётных юбиляров.

Ровно 60 лет назад 9 мая студенты Кишинёвского педагогического вуза решили создать новую ячейку общества. Потом устроили молодёжную свадьбу в студенческой столовой.

Ада Ивановна всю жизнь проработала в средней школе № 2. Петр Иванович четверть века руководил Бендерским педучилищем. Уже оба ветераны труда и отличники образования, имеют медали «За трудовую доблесть». Воспитали прекрасных детей, которые пошли по их стопам и тоже стали педагогами. Старший внук преподаёт в ПГУ, сообщают «Бендеры ИНФО».

На празднование бриллиантовой свадьбы приехали дочери, внук, друзья и коллеги.

«Ваша семья отличный пример для молодёжи. Вы воспитали достойное поколение. Пусть ваш союз только крепчает, а в вашем доме всегда царят уют и тепло» — юбилярам вручили приветственный адрес от главы города Романа Иванченко и сертификат на 1 000 рублей.

Супруги-юбиляры оставили свои росписи в почетной книге ЗАГСа, пишет novostipmr.com.
  • Сегодня, 09:51
  • DTV
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