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Неизвестный пользователь перевел нетронутые 10 лет биткоины на $44 млн

Неизвестный пользователь перевел нетронутые 10 лет биткоины на $44 млн

Эксперты отследили активность биткоин-кошелька, который бездействовал десять лет

Неизвестный пользователь перевел 686,33 биткоина на сумму $44 млн по курсу на 6 мая. Монеты поступили на кошелек 12 января 2014 года и с того момента оставались нетронутыми. Тогда их стоимость составляла $630 тыс. при курсе $917 за 1 BTC.

Последние несколько месяцев наблюдается рост активности крупных держателей биткоинов, пишетrbc.ru ссылаясь на The Block.

Так, перед халвингом биткоина неизвестный майнер, добывший 2 тыс. биткоинов в 2010 году, объединил свои активы стоимостью $140 млн в одном кошельке. На момент добычи монет их совокупная стоимость составляла около $600. 23–24 марта 2024-го пятый по величине биткоин-адрес переместил 94 504 биткоина стоимостью около $6 млрд на три новые адреса.

В ноябре 2023 года в движение пришли 6,5 тыс. биткоинов общей стоимостью около $230 млн на момент транзакции с трех адресов, которые оставались неактивными с 2017-го.

По мнению основателя аналитической компании CryptoQuant Ки Ян Джу, перемещение «древних» монет биткоина может свидетельствовать о «кризисе ликвидности со стороны продавцов, активизирующих старые биткоины». Эксперт полагает, что дефицит биткоинов в сочетании с ростом спроса со стороны биржевых фондов (ETF) может стать катализатором роста цены первой криптовалюты до $112 тыс. за монету к концу 2024 года.
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