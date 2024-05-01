Эксперты отследили активность биткоин-кошелька, который бездействовал десять лет
Неизвестный пользователь перевел 686,33 биткоина на сумму $44 млн по курсу на 6 мая. Монеты поступили на кошелек 12 января 2014 года и с того момента оставались нетронутыми. Тогда их стоимость составляла $630 тыс. при курсе $917 за 1 BTC.
Последние несколько месяцев наблюдается рост активности крупных держателей биткоинов, пишетrbc.ru ссылаясь на The Block.
Так, перед халвингом биткоина неизвестный майнер, добывший 2 тыс. биткоинов в 2010 году, объединил свои активы стоимостью $140 млн в одном кошельке. На момент добычи монет их совокупная стоимость составляла около $600. 23–24 марта 2024-го пятый по величине биткоин-адрес переместил 94 504 биткоина стоимостью около $6 млрд на три новые адреса.
В ноябре 2023 года в движение пришли 6,5 тыс. биткоинов общей стоимостью около $230 млн на момент транзакции с трех адресов, которые оставались неактивными с 2017-го.
По мнению основателя аналитической компании CryptoQuant Ки Ян Джу, перемещение «древних» монет биткоина может свидетельствовать о «кризисе ликвидности со стороны продавцов, активизирующих старые биткоины». Эксперт полагает, что дефицит биткоинов в сочетании с ростом спроса со стороны биржевых фондов (ETF) может стать катализатором роста цены первой криптовалюты до $112 тыс. за монету к концу 2024 года.