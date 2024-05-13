Лидер КНДР Ким Чен Ын 11-12 мая посетил ряд ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса Северной Кореи, где ознакомился с ходом выполнения политики партии в области оборонной промышленности, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что Ким Чен Ына сопровождали заместитель заведующего отделом ЦК партии и его сестра Ким Ё Чжон, зампред Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и секретарь ЦК партии Пак Чон Чхон, секретарь ЦК ТПК Чо Чхун Рён, министр обороны КНДР Кан Сун Нам и другие, передает ria.ru.
"Ким Чен Ын руководил на месте делами предприятия по производству сверхсовременной точной продукции военного назначения, где ознакомился с положением модернизации производственных процессов", - пишет ЦТАК.
Лидер КНДР положительно оценил модернизацию производственных процессов оборонных предприятий, что берут на себя "основную роль" в укреплении боеспособности армии, которая наращивает "мировые сверхсовременные" технические силы. Ким Чен Ын отметил заметное развитие "на мировом уровне" в области оборонной промышленности, назвав это "блестящим" результатом партийной политики в данной сфере.
Он также выразил большое удовлетворение высоким уровнем автоматизации и поточной механизации производства, усилиями предприятий по созданию научно обоснованного производства на всех его этапах, сверхсовременным оборудованием, точностью и надежностью.
Ким Чен Ын подчеркнул, что ведущие оборонные предприятия должны сделать все необходимое для серийного производства "важной продукции" военного назначения с гарантией ее качества.
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил предприятие по производству основных образцов стрелкового оружия, где осмотрел образцы и проявил особый интерес к новой снайперской винтовке, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Сообщается, что Ким Чен Ын осмотрел новые стрелковые вооружения, включая снайперскую винтовку, и лично ознакомился с их характеристиками.
"Он проявил интерес к новой снайперской винтовке, высоко оценил (работу – ред.) ученых и техников КНДР за разработку достойной гордости снайперской винтовки с лучшими характеристиками и большой мощностью на мировом уровне", - пишет ЦТАК.
На фотографиях ЦТАК видно, что Ким Чен Ын пробует винтовку, целясь из нее, осматривает ее со всех сторон, стреляет из нее. Агентство также опубликовало фотографию мишени, которая поражена ровно в десятку.
Лидер КНДР в ходе визита на предприятие разъяснил намерение партии "в корне" обновить стрелковое оружие, развивать предприятия по его производству. Он также осветил принципиальные направления работы и задачи для организации и развития оборонного производства в плане экономики и других аспектов, пишет ria.ru.