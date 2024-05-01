Акционерное общество Energocom (100% госкапитал) зафиксировало в 2023 году доходы от продаж в размере около 17,22 млрд леев, что примерно в два раза больше, чем в 2022 году (8,75 млрд леев).
Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, пишет point.md ссылаясь на mold-street.com
Это новый рекорд годовой выручки, зафиксированный Energocom, который увеличился почти в восемь раз по сравнению с 2021 годом, особенно в результате превращения Energocom в основного поставщика газа в Республике Молдова.
Как следует из отчетов, в прошлом году Energocom закупил на внешнем рынке более 800 миллионов кубометров газа. Кроме того, он также был центральным поставщиком электроэнергии, обеспечивая закупку электроэнергии у MoлдГРЭС, а также у других производителей.
При этом перед Energocom стояла задача создания и управления резервными запасами природного газа. Для этих целей в прошлом году закупили еще 22,8 млн кубометров.
Согласно финансовому отчету, доходы от деятельности, связанной с поставкой природного газа составили 56,7% от общего объема доходов, зарегистрированных в 2023 году.
Деятельность по поставкам электроэнергии по регулируемым ценам имела долю 16,5%, поставкам электроэнергии по нерегулируемым ценам – 26,8%.
Однако значительный рост выручки не сопровождался прибылью. Наоборот, Energocom сообщил об убытках в размере более 127 млн леев, тогда как в 2022 году он зафиксировал прибыль в размере 142,5 млн леев.
Energocom на данный момент является крупнейшей компанией государства не только по объему выручки, но и по размеру капитала. На начало этого года компания имела уставный капитал в размере около 6,78 млрд леев.