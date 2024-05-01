Dnestr.TV

 
0

Компания Energocom понесла убытки в 127 млн леев

Компания Energocom понесла убытки в 127 млн леев
Фото: Andrei Mardari / NewsMaker

Акционерное общество Energocom (100% госкапитал) зафиксировало в 2023 году доходы от продаж в размере около 17,22 млрд леев, что примерно в два раза больше, чем в 2022 году (8,75 млрд леев).

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, пишет point.md ссылаясь на mold-street.com

Это новый рекорд годовой выручки, зафиксированный Energocom, который увеличился почти в восемь раз по сравнению с 2021 годом, особенно в результате превращения Energocom в основного поставщика газа в Республике Молдова.

Как следует из отчетов, в прошлом году Energocom закупил на внешнем рынке более 800 миллионов кубометров газа. Кроме того, он также был центральным поставщиком электроэнергии, обеспечивая закупку электроэнергии у MoлдГРЭС, а также у других производителей.

При этом перед Energocom стояла задача создания и управления резервными запасами природного газа. Для этих целей в прошлом году закупили еще 22,8 млн кубометров.

Согласно финансовому отчету, доходы от деятельности, связанной с поставкой природного газа составили 56,7% от общего объема доходов, зарегистрированных в 2023 году.

Деятельность по поставкам электроэнергии по регулируемым ценам имела долю 16,5%, поставкам электроэнергии по нерегулируемым ценам – 26,8%.

Однако значительный рост выручки не сопровождался прибылью. Наоборот, Energocom сообщил об убытках в размере более 127 млн леев, тогда как в 2022 году он зафиксировал прибыль в размере 142,5 млн леев.

Energocom на данный момент является крупнейшей компанией государства не только по объему выручки, но и по размеру капитала. На начало этого года компания имела уставный капитал в размере около 6,78 млрд леев.
  • Вчера, 10:17
  • DTV
  • Просмотров: 99
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • ГТК ПМР: Важно провести сверку расчетов
  • В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка ...
  • В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддер ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Смертность на дорогах в ЕС растет, Румыния входит в чис ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • ГТК ПМР: Важно провести сверку расчетов
  • В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка ...
  • В МИД ПМР заявили, что Приднестровье нуждается в поддер ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна