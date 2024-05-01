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Экипаж бендерчанина Алексея Коровашкова завоевал золото Кубка мира по гребле

Экипаж бендерчанина Алексея Коровашкова завоевал золото Кубка мира по гребле
Фото: Первое Радио – Приднестровье

Российский экипаж каноэ-двойки Алексей Коровашков-Иван Штыль одержал ещё одну победу в венгерском Сегеде, уже на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ. Дистанция та же, 500м, на которой три дня назад спортсмены завоевали олимпийскую лицензию.

Международная федерация гребли на байдарках и каноэ ICF присвоила нейтральный статус 13 российским гребцам. Среди них Иван Штыль и воспитанник приднестровской школы гребли Алексей Коровашков. Нейтральный статус AIN (Athletes Individual Neutral) дает возможность российским спортсменам выступать на турнирах под эгидой ICF, но без флага и гимна своей страны, сообщает Радио 1.
  • Вчера, 10:21
  • DTV
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