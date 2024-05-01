Российский экипаж каноэ-двойки Алексей Коровашков-Иван Штыль одержал ещё одну победу в венгерском Сегеде, уже на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ. Дистанция та же, 500м, на которой три дня назад спортсмены завоевали олимпийскую лицензию.
Международная федерация гребли на байдарках и каноэ ICF присвоила нейтральный статус 13 российским гребцам. Среди них Иван Штыль и воспитанник приднестровской школы гребли Алексей Коровашков. Нейтральный статус AIN (Athletes Individual Neutral) дает возможность российским спортсменам выступать на турнирах под эгидой ICF, но без флага и гимна своей страны, сообщает Радио 1.