Молдова и ЕС намерены углубить сотрудничество в оборонной сфере до беспрецедентного уровня. Так, по информации издания Financial Times, Молдова будет проводить военные учения со странами ЕС, обмениваться разведданными, участвовать в совместных закупках вооружений.
Журналисты издания утверждают, что изучили предложение ЕС, которое планируется согласовать на высоком уровне на следующей неделе. Согласно документам, предполагается, что Молдова расширит обмен разведывательными данными, начнет проводить совместные военные учения и войдет в программу совместных закупок оружия, передает newsmaker.md.
«Эти меры станут самым глубоким официальным шагом, связавшим национальную оборону Молдовы с западными партнерами», — подчеркивает издание.
В апреле Совет ЕС одобрил выделение Молдове еще €41 млн на укрепление обороны, в поддержку мер, принятых в мае 2023 года, июне 2022 года и декабре 2021 года. Деньги должны пойти на закупку нелетального военного оборудования.
Согласно решению Совета ЕС, деньги поступят в течение следующих трех лет. Молдова сможет закупить автомобили, оборудование для воздушного наблюдения, для радиоэлектронной борьбы и логистики.