Совет ЕС предполагает продление еще на год режима беспошлинной торговли с Украиной - с некоторыми оговорками для защиты рынков Евросоюза и стран-членов ЕС. Также еще на год продлены торговые льготы для Молдовы.
Совет Европейского Союза предлагает продлить еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года, режим беспошлинной торговли с Украиной. Об этом говорится в пресс-релизе Евросовета, пишет dw.com.
Торговые льготы для Украины продлеваются с двумя оговорками. Во-первых, "на базе регулярного Диптиха" будет применена "усиленная версия существующего защитного механизма", которая позволит Еврокомиссии "принимать меры обеспечения в случае возникновения определенных условий", говорится в пресс-релизе. На вставке это означает, что если на рынке ЕС какие-либо из стран-членов возникнут проблемы из-за увеличения импорта украинской агропродукции, ЕК решит, как его оценить.
Во-вторых, рынок Евросоюза защищает от конкуренции со стороны "чувствительной" сельхозпродукции из Украины, от которой в Брюсселе переносят мясо птиц, яйца, сахар, овес, крупу, кукурузу и мед. Если объем импорта этих товаров превысит средние показатели, зафиксированные во второй половине 2021 года и на 2022 и 2023 годы, пошлины на них могут быть введены вновь. Этот «автоматический тормоз» ранее предлагался Еврокомиссией и поддерживался Европарламентом .
Совет ЕС предлагает также продлить торговые льготы для Молдовы. В том же пресс-релизе говорится об ограничении продления торговых льгот также и для Молдовы - с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года. Речь идет о дальнейшей приостановке действия всех таможенных и импортных пошлин, применимых к семи категориям молдавских товаров : помидорам, чесноку, столовому винограду, яблокам, вишне, сливам и виноградному соку. Многие другие продукты Молдова уже беспошлинно поставляется в Евросоюз в соответствии с соглашением об ассоциации.
Евросовет отметил, что либерализация торговли с двумя вариантами продолжается "в ходе агрессивной войны России против Украины, которая продолжает оказывать положительное влияние также и на Молдову, и далее из этого необходимо продолжить экономическую поддержку Украины и Молдовы, с учетом того, что в июне 2022 года Этому союзу был предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС, а в декабре 2023 года с ними было решено начать соответствующий международный процесс", пишет dw.com.
Европейский совет продлил либерализацию торговли между Европейским союзом и Республикой Молдова еще на год. Об этом объявил и министр экономического развития и цифровизации Молдовы Дмитрий Алайба, отмечает Noi.md.
«Замечательные новости! Сегодня Европейский совет продлил либерализацию торговли между Евросоюзом и Республикой Молдова еще на год. Огромная возможность для наших предпринимателей. Точнее, с 2022 года молдавские производители смогут экспортировать больше яблок, чеснока, вишни, виноградного сока, слив, помидоров и столового винограда. С 2021 по 2023 год наш экспорт в ЕС значительно вырос.
Виноград – с 15,8 тыс. тонн до 32,3 тыс. тонн; Яблоки свежие – с 1,0 тыс. тонн до 13,2 тыс. тонн; Сливы – с 25,8 тыс. тонн до 60,4 тыс. тонн; Черешня – с 74 тонн до 2,9 тыс. тонн.
Более того, у нас есть продукция, превышающая установленные квоты: Виноград – на 62%; Сливы – на 300%; Черешня – на 93%.
Все это благодаря временной либерализации. И очевидно, что есть место для большего. Мы можем сделать больше. Наша продукция ценится. Благодаря решению о временной либерализации в 2023 году наши фермеры осуществили экспорт на сумму 89,5 млн долларов США. На 129% больше, чем в 2022 году.
Либерализация, даже временная, помогает повысить конкурентоспособность нашего сельскохозяйственного экспорта и помогает нашим фермерам найти новые рынки. В то время как Россия вводит эмбарго, ЕС остается надежным партнером, все больше и больше открывая рынок.
Еще одно доказательство постоянной поддержки Евросоюза нашей страны. Благодарим наших европейских партнеров», – написал Дмитрий Алайба.