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ЕС на год продлил беспошлинный режим торговли с Молдовой

ЕС на год продлил беспошлинный режим торговли с Молдовой
фото из открытых источников

Евросовет одобрил продление еще на год либерализацию торговли с Молдовой. Об этом сообщил вице-премьер, министр по экономическому развитию и цифровизации Думитру Алайба, сообщает news.mail со ссылкой на Sputnik.md

«Это огромная возможность для наших предпринимателей», - написал Алайба на своей странице в соцсети.

По его словам, молдавские производители смогут экспортировать в ЕС больше яблок, чеснока, вишни, виноградного сока, слив, помидоров и столового винограда.

Так, по данным, опубликованным министром, с 2021 по 2023 годы молдавские поставщики смогли превысить квоты на поставку в страны ЕС винограда — на 62%, слив — на 300%, черешни — на 93%.

«Либерализация, даже временная, помогает повысить конкурентоспособность нашего сельскохозяйственного экспорта и помогает нашим фермерам найти новые рынки», отметил министр.

В пресс-службе Евросовета отметили, что специальные меры торговли ЕС и Молдовы будут действовать с 25 июля 2024 года по 24 июля 2025 года. Они предполагают временную приостановку действия всех таможенных пошлин и квот в соответствии с разделом V Соглашения об ассоциации.
  • Сегодня, 09:02
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