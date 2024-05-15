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Тромбицкий: На Днестре продолжают происходить странные вещи

Тромбицкий: На Днестре продолжают происходить странные вещи
фото-коллаж point.md

На Днестре продолжают происходить странные вещи: сброс воды с Днестровского водохранилища снова высок, хотя уровень его уже достиг экстремально низкого уровня – 115 м – при обычных для этого времени 118-119 м.

Об этом написал на своей странице в соцсети известный эколог, исполнительный директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS, доктор биологических наук Илья Тромбицкий, передает noi.md

По его мнению, вероятно, это объясняется энергетическим кризисом в Украине.

"Но такие одноразовые сбросы всё равно проблему дефицита энергии не решают. При отсутствии в ближайшем будущем дождей в Карпатах это однозначно означает нехватку воды в июле-сентябре даже для питьевого водоснабжения Кишинева и Одессы. Остается надеяться только на благоприятную погоду. Думаю, в этом вопросе следует срочно наводить порядок на трансграничном уровне!" - подчеркнул Илья Тромбицкий.
  • Сегодня, 09:08
  • DTV
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