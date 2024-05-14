Правительство Финляндии готовит изменения в законодательство, упрощающие процедуру отчуждения жилья у россиян, пишет 14 мая портал Yle, информирует iz.ru
«Собственники, проживающие в России, но владеющие долей в жилом фонде Финляндии, в настоящее время не могут выплачивать взносы за недвижимость, поскольку из-за санкций прекращен обмен платежами между финскими и российскими банками. По оценкам, сотни финских жилищных компаний столкнулись с трудностями из-за проблем с оплатой российских собственников», — сказано в материале.
Согласно действующему законодательству, должнику требуется выдать предупреждение об изъятии недвижимости, однако в случае с россиянами это сделать проблематично — почтовые и курьерские службы на направлении из Финляндии в Россию сейчас не работают, это невозможно сделать и в электронном виде, пишет издание.
Предложение правительства — внести изменения в закон о жилищных компаниях. Они предусматривают упрощение условий конфискации недвижимости у тех владельцев, с которыми невозможно связаться. В будущем будет достаточно опубликовать предупреждение или решение об изъятии в «Официальном вестнике», издаваемом канцелярией правительства. Ожидается, что законопроект о поправках будет внесен в парламент на этой неделе.
Федерация недвижимости Финляндии собрала информацию о проблемах жилищных компаний в юго-восточных регионах, которые пользуются популярностью у россиян. В общей сложности там более 13 тыс. жилищных компаний, из которых примерно 1 тыс., возможно, испытала трудности из-за ситуации, в которой российские дольщики не смогли оплатить взносы.
6 мая министр обороны Финляндии Антти Хяккянен допустил открытие финско-российской границы после вступления в силу закона о беженцах. В случае принятия документ позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих со стороны российской границы. Закон поступит для рассмотрения в парламент в течение одной-двух недель.
15 апреля вступили в силу новые ограничения Финляндии по закрытию пунктов пропуска на российско-финской границе. В частности, было приостановлено движение прогулочных судов по Сайменскому каналу через Нуйямаа. Закрылись морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио.
Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП. За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть пункты пропуска до 14 января, мера не раз продлевалась.