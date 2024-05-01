Рабочая неделя Приднестровского Правительства началась с традиционного онлайн-заседания. Под руководством Александра Розенберга рассмотрели ряд актуальных вопросов, касающихся различных сфер жизнедеятельности государства. Более подробно о них вы узнаете из материала пресс-службы Правительства ПМР.
Развитие здравоохранения – в центре внимания
Глава Минздрава Кристина Албул представила к рассмотрению проект обновлённого Перечня мероприятий по развитию материально-технической базы системы здравоохранения. Внесение изменений в утвержденный ранее документ обусловлено необходимостью сокращения расходов на программу обновления медицинского оборудования в текущем году.
Ввиду ограничений, введенных со стороны Республики Молдова на ввоз рентгенологического оборудования на территорию Приднестровья, был пересмотрен ранее утверждённый список. Было принято решение исключить из него аппарат рентгенодиагностический передвижной палатный для Республиканского центра матери и ребенка, маммографический комплекс для Республиканской клинической больницы и флюорограф для Бендерского центра амбулаторно-поликлинической помощи. Также было перераспределено финансирование на оснащение приемного отделения Каменской центральной районной больницы, вместо приобретения автомобиля скорой помощи. Глава Минздрава отметила, вышеуказанное оборудование и автомобиль будут перенесены для приобретения на 2025 год.
В текущем году сделают акцент на дооснащении и модернизации ряда лечебно-профилактических учреждений. Для некоторых приобретут новое оборудование и медицинскую мебель, в частности для Рыбницкой центральной районной больницы. В настоящий момент здесь реконструируется операционный блок, отделение хирургии №1 и отделение гнойной хирургии. Ремонтные работы ведутся в рамках исполнения программы Фонда капитальных вложений. После их окончания больницу необходимо оснастить соответствующим оборудованием и инвентарём. Все необходимое и включили в обновленный Перечень.
Кроме того, планируется приобретение гематологического анализатора для Республиканской туберкулезной больницы и медицинского универсального прямого микроскопа для Республиканской клинической больницы. Данное оборудование играет ключевую роль в диагностике и мониторинге состояния пациентов.
Учитывая вышеизложенное, члены Правительства единогласно утвердили скорректированный Перечь мероприятий, направленных на развитие (обновление) материально-технической базы учреждений здравоохранения и приобретение специализированного медицинского автотранспорта в 2024 году.
За хранение некоторых почтовых отправлений не будет взиматься плата
Члены Правительства одобрили инициативу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций об отмене платы за хранение некоторых видов почтовых отправлений. В частности, речь идет о корреспонденции, направляемой гражданам республики, различными государственными органами, судами и налоговой службой.
Представляя проект постановления, глава ведомства Александр Димитрогло отметил, что Правила предоставления услуг почтовой связи предусматривают взимание с граждан платы за хранение почтовых отправлений, если гражданин не забрал его по истечению пяти рабочих дней после получения извещения. Теперь же, на корреспонденцию с отметкой «Судебная повестка. С уведомлением», «Повестка. С заказным уведомлением», «Определение о времени рассмотрения дела Арбитражным судом. С уведомлением», «Требование об уплате налога. С уведомлением», «Уведомление о явке в налоговый орган. С уведомлением» это требование распространяться не будет.
Кроме того, в проекте предусмотрено приведение Правил в соответствие с Всемирной почтовой конвенцией от 6 октября 2016 года и их дополнение информацией о предельно возможном сроке подачи пользователем в организацию почтовой связи претензий за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг почтовой связи.
Глава Минцифры подчеркнул, что данные изменения будут способствовать улучшению качества почтовых услуг и повышению уровня их доступности для всех пользователей.
До 30% увеличат возврат кешбэка на туры для школьников
Министерство экономического развития продолжает активно работать над продвижением внутреннего туризма в Приднестровье. На сегодняшнем заседании Правительства глава ведомства Сергей Оболоник представил ряд изменений и дополнений в Правила стимулирования доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристической услуги.
Среди них – увеличение выплаты кешбэка для групп несовершеннолетних. Согласно новым предложениям теперь в дни школьных каникул предусмотрено увеличение кешбэка до 30% для походов, организованных для детей в возрасте от 7 до 16 лет. Инициатива направлена на стимулирование активного участия школьников в туристической жизни страны и расширение их возможностей для интересного и познавательного времяпровождения.
Также внесены изменения в сроки оплаты туристических услуг и установлены суммы вознаграждения для операторов за техническое сопровождение онлайн площадки и выполнение операций по выплатам кешбэка.
Кроме того, для привлечения большего числа участников в туристическую сферу проектом постановления уточнены понятия и условия проведения экскурсий, туров и туристских походов.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг предложил Минэкономразвития рассмотреть возможность предоставления туристических поездок и экскурсий для школьников в период летних каникул. Туры могут распределяться по такому же принципу, что и путевки в оздоровительные лагеря. Такой подход предоставил бы школьникам возможность познакомиться с родным краем, а также активно и интересно отдохнуть, подчеркнул Премьер.
Расширены направления использования льготных кредитов
Государственная поддержка сельского хозяйства играет ключевую роль в экономическом развитии республики. Этому направлению на протяжении последних лет уделяется особое внимание. Одной из ключевых задач является обеспечение продовольственной безопасности Приднестровья. Сегодня в условиях внешнеэкономической нестабильности крайне важно сохранить устойчивое производство.
В данной связи Высший орган исполнительной власти своевременно предпринимает ряд мер, направленных на оказание государственной поддержки сфере сельского хозяйства. На прошедшем сегодня заседании Правительства были внесены изменения в порядок предоставления бюджетных кредитов КФХ и юридическим лицам.
Таким образом, были расширены направления использования льготных кредитов. Теперь представители малого бизнеса, которые занимаются растениеводством или животноводством и имеют в пользовании земельные участки сельхоз назначения не более 200 гектар, могут брать бюджетный займ на приобретение запасных частей для арготехники. Принятая мера будет способствовать снижению потерь вследствие выхода из строя машин и механизмов для сельскохозяйственного производства.
Стоит отметить, что указанной преференцией можно воспользоваться с 1 февраля 2024 года.