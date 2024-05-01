В преддверии Евро-2024 УЕФА ввел серьезные изменения, и не исключено, что карточки будут сыпаться на протяжении всего турнира.
До начала Евро-2024 остался ровно месяц. И вот уже официально подтверждено изменение, которого ждали многие, и прежде всего судьи, сообщает Noi.md со ссылкой на footballhd.
Роберто Розетти, отвечающий в УЕФА за вопросы судейства, объявил, что массовые обсуждения с арбитрами будут запрещены. Возможные неясности смогут прояснить только капитаны. Если игрок нарушит новые правила, он получит желтую карточку.
Это обещает вызвать большую путаницу, тем более что у игроков будет мало времени, чтобы привыкнуть к введенным правилам.
Важным представляется и подход к вратарям. В случае, если капитанская повязка находится у вратаря, он должен обязать другого полевого игрока поговорить с арбитром. Это позволит избежать ненужной путаницы, связанной с регулярными выходами за пределы штрафной площади.
Эта мера разработана, чтобы помочь командам понять, почему и как принимались решения видеоассистента судьи (VAR), и предотвратить то, что несколько игроков окружают арбитра.
Капитанов на Евро-2024 попросят убедиться, что их партнеры по команде не приближаются к арбитру, чтобы позволить прямые разговоры между капитаном и рефери.