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Большие перемены на ЕВРО-2024

Большие перемены на ЕВРО-2024
фото из открытых источников

В преддверии Евро-2024 УЕФА ввел серьезные изменения, и не исключено, что карточки будут сыпаться на протяжении всего турнира.

До начала Евро-2024 остался ровно месяц. И вот уже официально подтверждено изменение, которого ждали многие, и прежде всего судьи, сообщает Noi.md со ссылкой на footballhd.

Роберто Розетти, отвечающий в УЕФА за вопросы судейства, объявил, что массовые обсуждения с арбитрами будут запрещены. Возможные неясности смогут прояснить только капитаны. Если игрок нарушит новые правила, он получит желтую карточку.

Это обещает вызвать большую путаницу, тем более что у игроков будет мало времени, чтобы привыкнуть к введенным правилам.

Важным представляется и подход к вратарям. В случае, если капитанская повязка находится у вратаря, он должен обязать другого полевого игрока поговорить с арбитром. Это позволит избежать ненужной путаницы, связанной с регулярными выходами за пределы штрафной площади.

Эта мера разработана, чтобы помочь командам понять, почему и как принимались решения видеоассистента судьи (VAR), и предотвратить то, что несколько игроков окружают арбитра.

Капитанов на Евро-2024 попросят убедиться, что их партнеры по команде не приближаются к арбитру, чтобы позволить прямые разговоры между капитаном и рефери.
  • Сегодня, 10:05
  • DTV
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