Состояние премьера Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая совершили покушение, тяжелое, есть угроза для его жизни, заявили в правительстве страны.
По сообщению The Guardian, в правительстве оценили состояние Фицо как "угрожающее жизни", информирует "Интерфакс"
По данным газеты, Фицо доставили в больницу города Банска-Бистрица, так как путь в Братиславу занял бы слишком много времени. Изначально премьера привезли в больницу города Гандлова. На тот момент Фицо находился в сознании. Затем медики решили перевезти пациента в другое медучреждение.
Фицо получил ранение 15 мая во время инцидента со стрельбой в городе Гандлова, расположенном в 150 км от Братиславы.
Отмечается, что стрельба произошла перед зданием, в котором проходила встреча Фицо с его сторонниками. Полиция задержала стрелявшего. О его мотивах пока не сообщается.
Западные СМИ отмечают, что Фицо получил несколько ранений, в том числе - в брюшную полость.
Стрелок задержан. По данным Aktuality.sk, это 71-летний писатель, уроженец города Левице. Издание Dennik N пишет, это известный словацкий писатель Юрай Чинтула, который также был активистом либеральной партии «Прогрессивная Словакия».Перед тем, как открыть огонь, злоумышленник крикнул Фицо: «Робо, иди сюда», передаёт РБК
По словам очевидцев, этот человек прогуливался недалеко от места, где проводил рабочую встречу Фицо. Затем премьер вышел из здания, чтобы пообщаться с собравшимися неподалеку местными жителями. В этот момент стрелок быстро выхватил оружие и открыл огонь. Очевидцы насчитали четыре или пять выстрелов. Сотрудники сил безопасности обездвижили стрелявшего и увезли его с места происшествия.
Ранее Фицо часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Так, 29 апреля премьер-министр Словакии заявил, что поддерживает прекращение огня на Украине. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую. Кроме того, он подчеркивал, что Словакия не будет ратифицировать документы о принятии Украины в Североатлантический альянс, пишет iz.ru
За что Фицо называют пророссийским политиком
Приход Фицо к власти в 2023-м взволновал западные страны, которые считают его пророссийским популистом, способным разорвать ключевое звено в западном военном альянсе, поддерживающем Украину, сообщил Washington Post.
После начала военной операции на Украине Фицо выступил с критикой западной поддержки Киева, возложив на него вину за начало конфликтау. В ноябре 2023 года Словакия прекратила оказывать республики военную помощь, но продолжила предоставлять гуманитарную.
За первые два премьерских срока Фицо трижды встречался с президентом России Владимиром Путиным, неизменно подчеркивая необходимость выстраивать дружеские и взаимовыгодные отношений с Россией. Guardian написал, что Фицо «восхищается» российским лидером.
Фицо часто обвиняют в прокремлевской политке. Например, по случаю второй годовщины операции на Украине он сказал, что поводом для нее стал «разгул украинских неонацистов». «Суть также заключается в том, что Россию обманывали в том, что НАТО не будет далее расширяться на восток, а сегодня это заходит так далеко, что членом НАТО уже должна стать Украина…» — заявил Фицо, отметив, что такое развитие событий — это повод для начала третьей мировой войны.
Еще до заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войска НАТО на Украину предупредил именно Роберт Фицо. В преддверии февральской встречи западных политиков в Париже он отметил, что Словакия не согласится на это, если потребует Запад. Позже политик высказался за принятие Национальным советом республики решения о недопустимости отправки западных военных инструкторов на Украину.
Фицо считает, что выделение военной помощи Киеву продлевает конфликт. На торжественной церемонии по случаю Дня победы над фашизмом на мемориальном комплексе Славин 8 мая премьер раскритиковал ЕС за отсутствие инициатив для урегулирования украинского конфликта. «ЕС возник как мирный проект, и я разочарован тем, что он не способен предложить осмысленный мирный план для конфликта, который сейчас проходит на Украине. Это большое проявление слабости ЕС», — сказал он (цитата по ТАСС).