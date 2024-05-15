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Молдове грозит гидрологическая засуха

Молдове грозит гидрологическая засуха
фото из открытых источников

Из-за резких сбросов воды на ГЭС в Украине может наступить гидрологическая засуха в Приднестровье и Молдове. Об этом рассказал директор Дубоссарской ГЭС Борис Герман.

"Они свое водохранилище сбросили почти до минимума. Надеятся, что в Карпатах пройдут дожди, это немного близоруко, на мой взгляд. Что будет летом? Если будет жарко, вода мало будет сбрасываться, еще и испарение большое. Это грозит тем, что водозаборы могут оголиться вообще. Кишинев берет воду с Днестра. Могут пострадать Вадул-луй-Водэ, может, Тирасполь зацепит", сообщил Герман, передает телеканал ТСВ.

Ранее известный эколог, доктор биологических наук Илья Тромбицкий заявил, что на Днестре продолжают происходить странные вещи.

Cброс воды с Днестровского водохранилища снова высок, хотя уровень его уже достиг экстремально низкого уровня – 115 м – при обычных для этого времени 118-119 м.

"При отсутствии в ближайшем будущем дождей в Карпатах это однозначно означает нехватку воды в июле-сентябре даже для питьевого водоснабжения Кишинева и Одессы. Остается надеяться только на благоприятную погоду. Думаю, в этом вопросе следует срочно наводить порядок на трансграничном уровне" - подчеркнул Тромбицкий.
  • Сегодня, 20:30
  • DTV
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