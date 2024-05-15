Как сообщает пресс-служба Правительства, в настоящий момент государство активно проводит работу по совершенствованию налоговой сферы, налогового администрирования и повышению прозрачности в области товарно-денежных отношений.
Следующим шагом в данном направлении станет урегулирование ряда вопросов применения контрольно-кассовой техники, а также повышение открытости органов государственной власти. Соответствующий проект нормативно-правового акта представила вице-премьер – министр финансов Алена Рускевич в ходе заседания Правительства. Документ был разработан с учётом целей и задач, озвученных в послании Президента ПМР.
Так, индивидуальным предпринимателям, использующим упрощённую систему налогообложения, а также юрлицам, их филиалам и другим обособленным подразделениям необходимо в обязательном порядке размещать в торговых точках информационные стенды с номером «горячей линии». У покупателей будет возможность сообщить о невыдаче чеков на приобретённые товары или услуги.
Помимо этого, упорядочен процесс регистрации бланков квитанций. Он будет приближен к порядку регистрации документов, приравненных к кассовым чекам. Теперь если квитанции изготовлены с использованием компьютерной или копировальной техники, то при оформлении их в налоговых органах они должны быть дополнительно прошиты и скреплены подписью налогоплательщика и ответственной службы.
Также в случае возврата денежных средств покупателю индивидуальному предпринимателю необходимо сделать соответствующую запись в книге учёта движения наличных денежных средств онлайн-кассы с отражением в ней признака расчета: «возврат прихода».
Как сообщает пресс-служба Правительства, благодаря данным мерам удастся повысить эффективность контроля за финансовыми операциями и обеспечить прозрачное осуществление предпринимательской деятельности.
Обновлённые правила вступят в силу со дня, следующего за днём их официального опубликования.