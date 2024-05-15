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16 лет лишения свободы за наркоторговлю

16 лет лишения свободы за наркоторговлю
фото: novostipmr

Как сообщила пресс-служба Прокуратуры ПМР, Прокуратурой города Дубоссары и Дубоссарского района в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 40-летней жительницы города Дубоссары Ю.А. Мещанинцевой, которая занималась контрабандой и сбытом наркотических средств.

В ходе судебного следствия было установлено, что подсудимая являлась администратором группы в мобильном приложении «Телеграмм», специально созданной для продажи наркотических средств.

С апреля 2023 года гражданка Мещанинцева на территории соседнего государства неоднократно получала в тайниках свертки с расфасованными на разовое применение наркотическими средствами. Затем указанные запрещенные вещества она незаконно перевозила в Приднестровье и в последующем организовала их распространение на территории города Дубоссары, как среди своих знакомых, так и бесконтактным способом путем так называемых «закладок».

Преступные действия Ю.А. Мещанинцевой были пресечены оперативными работниками районного отделения внутренних дел в мае 2023 года. При обыске в ее жилище была обнаружена часть незаконно завезенных в Приднестровье наркотических средств, которые подсудимая не успела реализовать. Помимо этого оперативными сотрудниками были выявлены 29 тайников, в которых Ю.А. Мещанинцева спрятала предназначенные для реализации свертки с наркотическими средствами.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд города Дубоссары и Дубоссарского района признал Мещанинцеву Юлию Александровну виновной в совершении инкриминируемых преступлений и назначил ей наказание в виде 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.
  • Сегодня, 20:52
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