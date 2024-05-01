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Президентом определены получатели грантов

Президентом определены получатели грантов
фото из открытых источников

Названы победители Республиканского конкурса социальных проектов на предоставление грантов Президента ПМР. В нынешнем году он проводился с 12 февраля по 29 марта, информирует пресс-служба главы государства.

Всего на конкурс поступило несколько десятков заявок. Специальная межведомственная комиссия проверила каждую на соответствие конкурсным требованиям. Отбор прошло порядка 30 проектов в различных номинациях: семейная, демографическая и миграционная политика; содействие занятости населения; социальная помощь и уход; развитие социальной среды; общественное здоровье, физкультура и спорт; общественная безопасность, гражданская оборона; технологическое образование; инновации в образовании; наука, научное обслуживание и научно-техническая политика; сохранение окружающей среды; социализация и гражданская вовлечённость молодёжи; сохранение традиций и исторического наследия; развитие культуры и искусства; повышение качества и комфорта современной городской среды; развитие туризма.

Члены комиссии, детально изучив предлагаемые участниками идеи, сформировали перечень рекомендованных к финансированию социальных проектов. Окончательное решение принял глава государства. Сегодня Вадим Красносельский подписал распоряжение, согласно которому победителями конкурса признаны шесть проектов:

«Спорт и дети шагают по планете. Реабилитация детей с ОВЗ» экологической общественной организации «Турунчук»;
«Археология» инициативной группы под руководством Виталия Синики;
«Борись и Побеждай» общественной организации «Спортивный клуб инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата по настольному теннису "ТИРАС-РАКЕТА"»;
«Пограничные столбы» общественной организации «Союз ветеранов таможенной службы»;
«Создание сенсорной комнаты в МОУ "Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида" для детей с ОВЗ и в МУ "Бендерский лечебно-диагностический центр"» инициативной группы под руководством Веры Каранедовой;
«Военно-спортивный клуб "БАРС"» общественной организации «Республиканский союз защитников ПМР».

Размеры грантовых выплат разнятся в зависимости от содержания проекта. Общая сумма финансирования текущего года – 3 миллиона рублей.
  • Вчера, 21:31
  • DTV
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