Работники, которым до наступления пенсионного возраста осталось не более двух лет, в случае сокращения штатов или численности сотрудников должны иметь преимущественное право оставления на работе при равной квалификации и производительности труда. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложили внести депутаты Верховного Совета ПМР: Галина Антюфеева, Григорий Дьяченко и Олег Петрик, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Как отмечают разработчики законодательной инициативы, сейчас предпочтение в оставлении на работе отдаётся социально незащищённым категориям граждан. Это, в частности, инвалиды, участники боевых действий, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. При этом работники предпенсионного возраста в это число не входят, хотя при потере работы шансы найти новую у них невелики.
«Работодатели предпочитают брать на работу молодых, - отметил Григорий Дьяченко. – Поэтому нами предложено, что у лица предпенсионного возраста должно быть преимущество при оставлении на работе в случае, если предприятие приняло решение о сокращении численности или штата. Тем самым мы защитим трудовые права тех лиц, которым до пенсии осталось несколько лет».
В соответствии с действующим законодательством работники, уволенные в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, имеют право досрочно выйти на пенсию не ранее чем за два года до наступления установленного срока выхода на пенсию. Однако такая гарантия, по мнению депутатов, является недостаточной, поскольку средняя зарплата сейчас в несколько раз превышает среднюю пенсию по возрасту, и запрет на увольнение работников предпенсионного возраста необходим в целях установления социальной справедливости.
Верховный Совет принял поправки в Трудовой кодекс в первом чтении.