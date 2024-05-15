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Премьер Румынии заявил, что молдаван и молдавского языка не существует

Премьер Румынии заявил, что молдаван и молдавского языка не существует
Фото: Sputnik / Дмитрий Осматеско

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку снова заявил, что молдаван и молдавского языка не существует.

В марте Чолаку также заявил, что в Молдавии проживают только румыны, а сам он лично поддерживает идею объединения двух государств. После чего молдавская парламентская оппозиция потребовала заслушать главу МИД Михая Попшоя в связи с антимолдавскими заявлениями премьера Румынии, но получила отказ от правящей партии "Действие и солидарность", пишет ria.ru.

"Румыния будет оказывать поддержку Молдавии на ее интеграционном пути, потому что там все являются румынами и никем другим. Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны", - сказал Чолаку в среду в ходе теледебатов на канале Digi24.

Румынский премьер отметил, что президент Молдавии Майя Санду – "единственное европейское и демократическое решение для страны".

Парламент Молдавии в марте прошлого года одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Согласно утвержденному законопроекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка была внесена даже в конституцию, хотя обычно для этого необходим референдум. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов опротестовал решение парламента в Конституционном суде, но 11 марта этого года КС признал, что решение парламента было законным.

Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.

Согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей, передает ria.ru.
  • Сегодня, 10:51
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