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Центр информационных технологий предупредил о мошенниках в Telegram

Центр информационных технологий предупредил о мошенниках в Telegram
Фото: DANIEL CONSTANTE/Shutterstock/Fotodom

ГУП «Центр информационных технологий» опубликовал информацию о действующих в мессенджере Telegram мошенниках. Пользователям рассылают сообщения с предложением вступить в группу. После нажатия на ссылку открывается бот, где необходимо ввести код.

«Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не пишите коды/логины/пароли. Это мошенники! Если так случилось, что данные ввели, то сразу же с телефона заходите в настройки "Телеграма" и отключите активные сеансы со всех устройств кроме вашего телефона», - разъясняют специалисты.
  • Сегодня, 11:01
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