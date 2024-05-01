ГУП «Центр информационных технологий» опубликовал информацию о действующих в мессенджере Telegram мошенниках. Пользователям рассылают сообщения с предложением вступить в группу. После нажатия на ссылку открывается бот, где необходимо ввести код.
«Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не пишите коды/логины/пароли. Это мошенники! Если так случилось, что данные ввели, то сразу же с телефона заходите в настройки "Телеграма" и отключите активные сеансы со всех устройств кроме вашего телефона», - разъясняют специалисты.