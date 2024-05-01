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Экономика Молдовы вырастет на 2,2%, но некоторые риски сохраняются, Всемирный банк

Экономика Молдовы вырастет на 2,2%, но некоторые риски сохраняются, Всемирный банк
Фото: открытые источники

По оценкам экспертов Всемирного банка, в 2024 году экономика Молдовы вырастет на 2,2%, она будет сопровождаться ростом реальных располагаемых доходов благодаря низкой инфляции и положительным налоговым стимулам. В последнем Экономическом обзоре Всемирного банка отмечается, что постепенное восстановление будет стимулировано частным потреблением и инвестициями, что отражает восстановление основных источников располагаемого дохода (заработной платы, денежных переводов и социальных переводов), низкую инфляцию и приемлемую денежно-кредитную политику, которая будет генерировать благоприятные условия для кредитования, передает IPN.

Тем не менее, уточняют эксперты Всемирного банка, сохраняются определенные риски. Рост частного потребления и инвестиций может оставаться ниже исторических средних значений из-за высоких цен на энергоресурсы и продукты питания, а также отсутствия доверия со стороны потребителей и инвесторов. Чистый экспорт может негативно повлиять на рост, с увеличением импорта, стимулируемым постепенным восстановлением внутреннего спроса, с одной стороны, и сокращением экспорта на рынки СНГ из-за логистических проблем, усиленных сокращением реэкспорта в Украину, с другой стороны. Что касается предложения, ожидается, что рост сектора услуг, особенно ИТ, транспорта и путешествий, а также государственных услуг, которые будут поддерживаться возможностями ИТ-аутсорсинга и модернизации государственного сектора, будет способствовать росту в 2024 году.

„Ожидается, что рост промышленного сектора останется потенциальным, а производство все еще будет ниже уровня до событий в Украине из-за слабого внешнего спроса. Строительный сектор сталкивается с проблемами из-за высокой стоимости материалов и существующей неопределенности, в то время как транспортный сектор продолжит извлекать выгоду из частичного перенаправления торговли из Украины через Молдову, хотя и в меньших объемах. Прогнозируется, что вклад сельскохозяйственного сектора будет ограничен, в основном из-за высоких затрат, логистических трудностей и ограничений в производительности”, - говорится в Экономическом обзоре.

По данным экспертов Всемирного банка, среднесрочный экономический рост будет поддерживаться рядом благоприятных факторов, включая реформы, направленные на диверсификацию экономики и повышение конкурентоспособности, согласование с повесткой дня вступления в Европейский Союз, положительный финансовый стимул и благоприятные процентные ставки. Они прогнозируют, что валовой внутренний продукт постепенно приблизится к своему потенциалу в 2025 году по мере ускорения реформ для членства в ЕС. Сектор услуг будет основным фактором роста при значительном вкладе ИТ и государственного сектора. Опираясь на улучшение внешнего спроса и региональные инвестиционные настроения, ожидается постепенное восстановление промышленного сектора, производство достигнет уровня до вторжения России в Украину в 2025 году.

Эксперты Всемирного банка отмечают, что пищевая промышленность должна постепенно восстанавливаться в тандеме с растущим внутренним спросом, хотя столкнется с возросшими проблемами из-за более высоких затрат на вводимые ресурсы и конкуренцию со стороны соседних стран. Они оценивают умеренные показатели энергетического сектора, характеризующиеся значительно более высокими ценами на энергоресурсы по сравнению с предпандемическими уровнями. Власти планируют обширные меры по повышению энергоэффективности, уделяя особое внимание инфраструктурному строительству. В отраслях, в основном ориентированных на экспорт, таких как текстиль, фармацевтика и электрооборудование, будет наблюдаться рост. Вклад сельскохозяйственного сектора, по оценкам, остается скромным в среднесрочной перспективе из-за проблем с производительностью.

  • Сегодня, 11:12
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