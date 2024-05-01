Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых четырех месяцев 2024 года в республике превысила два процента. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – около пяти с половиной процента. В январе-апреле стали дороже продукты питания – на один процент, непродовольственные товары – на полтора процента, сообщает newspmr.com.
Индексы потребительских цен за январь-апрель 2024 года: - на продовольственные товары – 100,95%; - на непродовольственные товары – 101,57%; - тарифы на услуги – 105,43%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,18%.
Мартовская инфляция
По итогам апреля 2024 года в Приднестровье зафиксирована мизерная инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение второго весеннего месяца составило менее одной десятой процента.
В отчетный период слегка подорожали непродовольственные товары, тарифы на услуги сохранились на прежнем уровне, а ценники на продукты питания немного опустились.
Продовольствие за отчетный месяц в среднем стало дешевле почти на одну десятую процента. Наиболее подорожали: плодоовощная продукция; мороженое; консервы овощные и мясные; сыр; общественное питание; напитки безалкогольные; мясо и птица. Подешевели: яйца; рыба и морепродукты пищевые; картофель; молоко и молочная продукция; мед.
Непродовольственные товары за отчетный месяц подорожали на четверть процента. Наиболее подорожали: фарфоро-фаянсовая посуда; горюче-смазочные материалы; игрушки; медикаменты; ювелирные изделия; бельевой трикотаж. Подешевели: персональные компьютеры; средства связи; электротовары и другие бытовые приборы; инструменты.
В среднем тарифы на услуги в апреле остались на прежнем уровне. Подорожали: газ сжиженный. Подешевели: услуги образования; ветеринарные услуги.
Индексы потребительских цен за апрель 2024 года: - на продовольственные товары – 99,93%; - на непродовольственные товары – 100,27%; - тарифы на услуги – 100,00%; - сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,07%.
Годом ранее апрельский сводный индекс потребительских цен составил 100,87%. В апреле 2023 года наиболее подорожали тарифы на услуги – на 2,49%. Также подросли ценники на продовольствие – на 0,56%, а на непродовольственные товары – на 0,20%.