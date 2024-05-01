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Индекс потребительских цен в апреле

Индекс потребительских цен в апреле

Годовая инфляция в Приднестровье по итогам первых четырех месяцев 2024 года в республике превысила два процента. За обозначенный период больше всего подорожали тарифы на услуги – около пяти с половиной процента. В январе-апреле стали дороже продукты питания – на один процент, непродовольственные товары – на полтора процента, сообщает newspmr.com.

Индексы потребительских цен за январь-апрель 2024 года:
- на продовольственные товары – 100,95%;
- на непродовольственные товары – 101,57%;
- тарифы на услуги – 105,43%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 102,18%.

Мартовская инфляция

По итогам апреля 2024 года в Приднестровье зафиксирована мизерная инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение второго весеннего месяца составило менее одной десятой процента.

В отчетный период слегка подорожали непродовольственные товары, тарифы на услуги сохранились на прежнем уровне, а ценники на продукты питания немного опустились.

Продовольствие за отчетный месяц в среднем стало дешевле почти на одну десятую процента. Наиболее подорожали: плодоовощная продукция; мороженое; консервы овощные и мясные; сыр; общественное питание; напитки безалкогольные; мясо и птица. Подешевели: яйца; рыба и морепродукты пищевые; картофель; молоко и молочная продукция; мед.

Непродовольственные товары за отчетный месяц подорожали на четверть процента. Наиболее подорожали: фарфоро-фаянсовая посуда; горюче-смазочные материалы; игрушки; медикаменты; ювелирные изделия; бельевой трикотаж. Подешевели: персональные компьютеры; средства связи; электротовары и другие бытовые приборы; инструменты.

В среднем тарифы на услуги в апреле остались на прежнем уровне. Подорожали: газ сжиженный. Подешевели: услуги образования; ветеринарные услуги.

Индексы потребительских цен за апрель 2024 года:
- на продовольственные товары – 99,93%;
- на непродовольственные товары – 100,27%;
- тарифы на услуги – 100,00%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 100,07%.

Годом ранее апрельский сводный индекс потребительских цен составил 100,87%. В апреле 2023 года наиболее подорожали тарифы на услуги – на 2,49%. Также подросли ценники на продовольствие – на 0,56%, а на непродовольственные товары – на 0,20%.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 11:25
  • DTV
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