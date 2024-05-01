Министр здравоохранения Кристина Албул проверила ход строительных работ в Бендерском центре матери и ребенка.
К инспекции было представлено проведение фасадных работ здания роддома: сейчас рабочие утепляют стены, штукатурят и красят снаружи. Несколько лет назад здесь заменили кровлю. У объекта новые крыльца, отмостка и отливы. На ремонт Фондом капвложений было выделено более 5 млн рублей, передает пресс-служба Минздрава.
Как отметил главный врач центра Андрей Гуранда, в планах перевести в это здание акушерско-гинекологический стационар, который ранее располагался в другом месте. «Мы предлагаем законсервировать 2 здания из 5, и все средства на ремонтные работы направить сюда. Нет смысла содержать огромное трехэтажное здание, в котором работает только одно отделение на одном этаже. Это большие нецелесообразные траты», - рассказал пресс-служба Минздрава руководитель центра.
Проектным институтом Приднестровья уже представлена предварительная смета на ремонт отделения и министерство будет рассматривать предложенную инициативу. Отметим, что проведение ремонта было запланировано заранее, сейчас необходимо учитывать реалии.
«Правильный, ответственный подход к расходованию бюджетных средств – одно из важных качеств настоящего руководителя. Только главный врач на месте может правильно расставлять акценты с учётом реальной потребности учреждения и финансовой возможности», - отметила Кристина Албул.
Начать ремонт в отделении планируют уже в этом году.