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В Молдове назначена дата президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС

В Молдове назначена дата президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС
Фото: открытые источники

Парламент Молдовы назначил дату президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз. Согласно проекту, голосование пройдет 20 октября. И сегодня же глава юридической комиссии предложила изменить вопрос, который вынесут на референдум. Он будет звучать так: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".

Оппозиция в начале заседания потребовала снять проект с повестки, заявив, что для референдума сейчас не время. В правящей партии напомнили, что именно оппозиция настаивала на том, что о европейской интеграции должен высказаться народ, пишет moldova1.md.

"Нам нечего предложить избирателям, чтобы они воспользовались своим конституционным правом на свободный выбор и высказались в пользу этого референдума. Поэтому на этом этапе его проводить преждевременно", - заявил депутат от БКС Григоре Новак.

"Весь народ может подтвердить, что оппозиция эти два, уже почти три года требует спросить мнение людей. Вот мы и выполняем это требование оппозиции", - отметил депутат от PAS Михаил Друцэ.

"Я понимаю, в какой неловкой ситуации вы оказались. Вы годами требовали, чтобы высказался народ. Почему сейчас вы говорите от имени народа? Сейчас, когда возникла эта инициатива, вы остались с пустыми руками", - заявил спикер парламента Игорь Гросу.

Так, "За" проголосовали 56 депутатов, "против" - 14, воздержались - 20.
  • Сегодня, 20:19
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