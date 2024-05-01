Парламент Молдовы назначил дату президентских выборов и референдума о вступлении в Европейский союз. Согласно проекту, голосование пройдет 20 октября. И сегодня же глава юридической комиссии предложила изменить вопрос, который вынесут на референдум. Он будет звучать так: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
Оппозиция в начале заседания потребовала снять проект с повестки, заявив, что для референдума сейчас не время. В правящей партии напомнили, что именно оппозиция настаивала на том, что о европейской интеграции должен высказаться народ, пишет moldova1.md.
"Нам нечего предложить избирателям, чтобы они воспользовались своим конституционным правом на свободный выбор и высказались в пользу этого референдума. Поэтому на этом этапе его проводить преждевременно", - заявил депутат от БКС Григоре Новак.
"Весь народ может подтвердить, что оппозиция эти два, уже почти три года требует спросить мнение людей. Вот мы и выполняем это требование оппозиции", - отметил депутат от PAS Михаил Друцэ.
"Я понимаю, в какой неловкой ситуации вы оказались. Вы годами требовали, чтобы высказался народ. Почему сейчас вы говорите от имени народа? Сейчас, когда возникла эта инициатива, вы остались с пустыми руками", - заявил спикер парламента Игорь Гросу.