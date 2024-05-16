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Американский индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума

Американский индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума
Фото: Lucas Jackson/Reuters

Американский индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории преодолел отметку 40 000 пунктов. В ходе торгов бенчмарк поднимался до 40 051,05 пункта на фоне замедления инфляции в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Помимо Dow, рекордных значений достигли S&P 500 (5325,49 пункта) и NASDAQ Composite (16797,83 пункта). Толчком для роста послужили данные Бюро статистики труда, показавшие замедление роста потребительских цен в апреле до 3,4% в годовом выражении после 3,5% в марте, сообщает gazeta.ru.

«Это повышает шансы на снижение ставки ФРС уже в этом году, что вызвало ажиотаж на бирже. Преодоление Dow отметки 40 000 пунктов - большой психологический импульс для быков», — cказал инвестдиректор Independent Advisor Крис Заккарелл.

Ралли индекса во многом подогревается оптимизмом вокруг искусственного интеллекта. В состав Dow входят гиганты Microsoft, Apple, Amazon, JPMorgan и Visa.

Накануне индекс РТС обновил максимум с сентября 2022 года.
  • Сегодня, 20:22
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