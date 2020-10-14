18 мая в Бендерской крепости пройдёт VII фестиваль детской казачьей культуры, посвящённый 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В нём примут участие казачата в возрасте от пяти до семнадцати лет со всех городов и районов республики.
Заместитель атамана по духовно-нравственной работе Черноморского казачьего войска Олег Куруч рассказал, что в программу фестиваля войдут творческие выступления юных казачат. Детские коллективы выступят с песнями и плясками, прочтут патриотические стихотворения.
Будет организована выставка предметов казачьего быта. Также планируется выступление конно-спортивного клуба «Аллюр» с джигитовкой. Будет и обряд посажения на коня.
В показательных выступлениях по борьбе также будут задействованы казачата. Они покажут и приёмы владения шашкой.
В ходе фестиваля всех детей угостят традиционным казацким блюдом – кулеш.