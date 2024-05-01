Очередная встреча представителей по политическим вопросам от Молдовы и Приднестровья – Олега Серебряна и Виталия Игнатьева – состоится в пятницу утром в офисе Миссии ОБСЕ в Бендерах при участии представителей посредников.
Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью Первому Приднестровскому телеканалу рассказал о предстоящем 17 мая заседании представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Молдовы.
По словам Виталия Игнатьева, в повестке дня – широкий круг тем. В том числе экономическое давление на ПМР, ограничение экспортной деятельности предприятий и импорта рентгенологического медоборудования, возобновление работы ПРТС, а также другие проблемы, в одностороннем порядке навязанные РМ, сообщает novostipmr.com.
В интервью дипломат отметил, что на встрече планируется и обсуждение перспектив переговорного процесса в целом: «Мы будем говорить о том, как молдавская сторона готова к ответственному исполнению взятых на себя обязательств, как они подтверждают свою приверженность мирному диалогу. У нас 30-летие переговорного процесса в этом году. Хороший повод посмотреть на диалог и еще раз вдумчиво переосмыслить свое отношение к важным принципам».
Напомним, встреча политпредставителей Приднестровья и Молдовы Виталия Игнатьева и Олега Серебряня пройдёт 17 мая в Бендерах.