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в ЕС растет заболеваемость коклюшем
Фото: dpa/picture-alliance, Robert Michael
Тревожная ситуация сложилась в Румынии, с начала года зарегистрировано более 120 случаев, сообщает euronews.com
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупреждает о десятикратном росте заболеваемости коклюшем в странах ЕС.
В частности, тревожная ситуация сложилась в Румынии. С начала года по всей стране зарегистрировано более 120 случаев этого заболевания, из них 24 — в одной только Тимишоаре.
Медики утверждают, что речь идёт исключительно о непривитых детях, и говорят о важности вакцинации от детских болезней, подчёркивая, что для младенцев заболевание может оказаться смертельным.
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