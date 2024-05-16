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в ЕС растет заболеваемость коклюшем

в ЕС растет заболеваемость коклюшем
Фото: dpa/picture-alliance, Robert Michael

Тревожная ситуация сложилась в Румынии, с начала года зарегистрировано более 120 случаев, сообщает euronews.com

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предупреждает о десятикратном росте заболеваемости коклюшем в странах ЕС.

В частности, тревожная ситуация сложилась в Румынии. С начала года по всей стране зарегистрировано более 120 случаев этого заболевания, из них 24 — в одной только Тимишоаре.

Медики утверждают, что речь идёт исключительно о непривитых детях, и говорят о важности вакцинации от детских болезней, подчёркивая, что для младенцев заболевание может оказаться смертельным.
  • Сегодня, 20:37
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