В первые четыре месяца 2024 г. в Украине более 30 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность. Однако в течение этого периода открылось более 74 тысяч новых бизнесов, что говорит о положительной динамике.
Рейтинг регионов по количеству закрытых ФОПов составили в Opendatabot, передает edinaya-odessa.org.
Киев занимает среди регионов первое место с более чем 3,8 тысячами закрытых бизнесов, что составляет 12,4%. На втором месте – Харьковская область с почти 2,4 тысячами закрытых фирм (7,7%), а на третьем – Днепропетровская область, где прекратили свою деятельность также почти 2,4 тысячи ФОП, или 7,7%. Также в топе негатива оказалась Одесская область показателем соответственно 7,7% (2 370 закрытых ФОП).
Среди сфер, чаще всего решающих прекратить работу, преобладает розничная торговля – это 34,9% всех закрытых ФОПов. Кроме того, в списке лидеров также компьютерное программирование (10,1%) и оптовая торговля (6,2%).
Хотя многие бизнесы закрываются, но более 23% новых фирм, основанных в прошлом году, продолжают успешно функционировать, невзирая на вызовы и трудности.