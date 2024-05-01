В Приднестровье поступила новая партия протезов для проведения замены тазобедренных и коленных суставов. Всего 150 штук. Это позволит провести в этом году около 200 операций по эндопротезированию, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Стоит отметить, что уровень профессионализма наших врачей сегодня практически не уступает молдавским специалистам, у которых они когда-то перенимали опыт. Такая высокотехнологичная операция длится около 40 минут (замена тазобедренного сустава, коленный сложнее), а ещё несколько лет назад на неё уходило 2 -2,5 часа. Пациенты на второй день могут встать, реабилитация проходит быстро.
Только за первый квартал 2024 года проведено 54 операции. Ежедневно специалисты проводят минимум два вмешательства. Делают их в Республиканской клинической больнице бесплатно, сообщает Минздрав.