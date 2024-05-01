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В РКБ поступила новая партия протезов для замены тазобедренных и коленных суставов

В РКБ поступила новая партия протезов для замены тазобедренных и коленных суставов
Фото: пресс-служба Минздрава ПМР

В Приднестровье поступила новая партия протезов для проведения замены тазобедренных и коленных суставов. Всего 150 штук. Это позволит провести в этом году около 200 операций по эндопротезированию, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Стоит отметить, что уровень профессионализма наших врачей сегодня практически не уступает молдавским специалистам, у которых они когда-то перенимали опыт. Такая высокотехнологичная операция длится около 40 минут (замена тазобедренного сустава, коленный сложнее), а ещё несколько лет назад на неё уходило 2 -2,5 часа. Пациенты на второй день могут встать, реабилитация проходит быстро.

Только за первый квартал 2024 года проведено 54 операции. Ежедневно специалисты проводят минимум два вмешательства. Делают их в Республиканской клинической больнице бесплатно, сообщает Минздрав.
  • Вчера, 10:10
  • DTV
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