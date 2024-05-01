Юные тираспольские боксёры отлично выступили на междугородном турнире класса А в Венгрии. Соревнования собрали 500 спортсменов из 18 стран Европы, Азии и Африки.
Воспитанник тираспольской школы борьбы и бокса и СК «Витязь» Егор Чертыковцев на пути к пьедесталу выиграл три боя в весовой категории 42 кг. Он завоевал золотую медаль и выполнил норматив кандидата в мастера спорта, передает novostipmr.com.
Ещё один приднестровский боксёр Никита Слепой в весовой категории 40 кг вошёл в тройку лидеров. У него бронза.