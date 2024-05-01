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Боксёры из Тирасполя завоевали две медали на турнире в Венгрии

Боксёры из Тирасполя завоевали две медали на турнире в Венгрии
Источник фото: novostipmr.com

Юные тираспольские боксёры отлично выступили на междугородном турнире класса А в Венгрии. Соревнования собрали 500 спортсменов из 18 стран Европы, Азии и Африки.

Воспитанник тираспольской школы борьбы и бокса и СК «Витязь» Егор Чертыковцев на пути к пьедесталу выиграл три боя в весовой категории 42 кг. Он завоевал золотую медаль и выполнил норматив кандидата в мастера спорта, передает novostipmr.com.

Ещё один приднестровский боксёр Никита Слепой в весовой категории 40 кг вошёл в тройку лидеров. У него бронза.
  • Вчера, 10:15
  • DTV
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