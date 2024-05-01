В Миссии ОБСЕ (посредник в переговорах между Приднестровьем и Молдовой) в Бендерах впервые с 16 января прошла встреча политических представителей Тирасполя и Кишинёва Виталия Игнатьева и Олега Серебряна. Переговоры состоялись в присутствии представителей посредников и наблюдателей, и это важный момент: Кишинёв неоднократно пытался оправдать своё бездействие и попытки сорвать переговоры нефункциональностью формата «5+2», пишет novostipmr.com.
«Это очень важно – все участвуют в диалоге», - подчеркнул глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
В ходе встречи Виталий Игнатьев призвал всех участников возобновить нормальный переговорный процесс, подчеркнув важность соблюдения соглашений. «Необходимо, чтобы те договоренности, которых мы достигаем, реализовывались. Наша работа состоит в том, чтобы искать решения в интересах людей», - напомнил Игнатьев.
С тем, что урегулирования молдо-приднестровского конфликта необходимо достигать мирными методами, согласились все: стороны, посредники и наблюдатели. Политпредставитель Тирасполя предложил Олегу Серебряну ознакомиться с проектом декларации о приверженности сторон к урегулированию отношений исключительно мирными средствами. Вице-премьер Молдовы пообещал проанализировать текст декларации.
«Если Молдова готова работать в переговорном формате, то нет никаких проблем с тем, чтобы это подтвердить путём декларации», - отметил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
Переговорная повестка с января осталась прежней. Проблемы с тех пор не решились, несмотря на систематические призывы Приднестровья работать в интересах людей.
Проблема импорта лекарств. Отказ политпредставителя Молдовы от согласованного механизма решения проблемы привёл к дефициту жизненно необходимых лекарств.
«У нас была серьёзная сессия экспертной группы по вопросам здравоохранения. Эта группа выработала модальность решений по лекарственным препаратам, но, к сожалению, по политическим мотивам Олег Дмитриевич (Серебрян, политпредставитель Молдовы) не согласовал решение, которое выработали приднестровские и молдавские эксперты, которое сняло бы напряжение и ограничения в поставках лекарственных препаратов в Приднестровье», - сказал Игнатьев.
«Молдавская сторона, наверное, стесняется решать проблемы в интересах людей. Здесь нужна международная поддержка. Я надеюсь, мы её получим», - добавил глава МИД ПМР.
Блокирование импорта медоборудования. «Механизм решения вопроса мы нашли, но он не реализован молдавской стороной. Процесс затягивается – уже 7-й месяц идёт», - отметил Игнатьев.
Экономическое давление. Приднестровье призывало Молдову прекратить незаконные поборы с экономических агентов, введённые в начале этого года – это оказывает негативное влияние на социально-экономическую ситуацию в ПМР. Ещё одна проблема – блокирование экспорта электротехнических предприятий под надуманным предлогом товаров двойного назначения оставил без работы 1500 работников – эту проблему необходимо решать.
«Экономическое давление со стороны Молдовы наносит ущерб всем жителям Приднестровья. Это те меры давления, которые создают напряженность», - сказал Игнатьев.
Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС, нейтральные номера). Тирасполь повторно обозначил готовность возобновить работу ПРТС.
Закон о сепаратизме. Он подвергся критике со стороны международных участников переговоров и создаёт угрозу жителям Приднестровья и переговорному процессу.
Чтобы вывести переговорный процесс из стагнации, Приднестровье обратилось к ОБСЕ с предложением провести международную встречу по укреплению доверия в Валетте, столице Мальты, которая сейчас председательствует в ОБСЕ. Ранее подобные встречи с участием международных посредников и наблюдателей в переговорах проходили регулярно.
«Это был вспомогательный элемент формата "5+2". Ничего нового нет. Было бы правильным вернуться к этой практике. Потому что международной медиации в диалоге сторон недостаточно», - отметил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.
Серебрян: "Кишинев намерен решить приднестровский вопрос за столом переговоров"
Кишинев намерен решить приднестровский вопрос мирным путем, за столом переговоров. Об этом заявил журналистам вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян, передает noi.md.
"Меня, наверное, неправильно процитировали относительно переговоров. Я сказал, что по некоторым вопросам Кишинев может принимать независимые решения на своей суверенной территории. Это, конечно, не значит, что мы отходим от переговоров. Наоборот, Кишинев всегда подчеркивал, что мы хотим решить приднестровский вопрос мирным путем, за столом переговоров", - сказал Серебрян по итогам встречи с главой МИД Приднестровья Виталием Игнатьевым в формате "1+1".
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы также добавил, в отношениях сторон действительно сейчас есть "тупиковые ситуации и некоторые застои" в решении вопросов, которые признают представители и Кишинева, и Тирасполя.
"Сам факт встреч этих и тот факт, что мы напоминаем о некоторых проблемах, что некоторые решаются уже, является положительным, но, конечно, работы еще много", - отметил Серебрян.
"Мы заинтересованы, чтобы на левом берегу были нормальные условия жизни. Я, честно говоря, уверен, что 90% жителей левобережья и Бендер являются гражданами Молдовы. И ни одна страна в этом случае не будет создавать даже предпосылки для геноцида своих граждан. Это явно не в интересах Кишинёва создавать трудности в отношении предприятий", - заявил вице-премьер по реинтеграции Молдовы.