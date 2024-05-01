Встреча с федеральным президентом, беседа со спикером бундестага, переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz), совместная пресс-конференция... Такой была в пятницу, 17 мая, программа берлинского этапа визита президента Молдовы Майи Санду в Германию. В субботу она отправится в Лейпциг за немецкой премией, присуждаемой за особый вклад в укрепление демократии, сообщает dw.com.
Главными темами переговоров в Берлине стали перспективы присоединения Молдовы к ЕС и связанные с военными событиями в Украине и рисками для этой страны.
Референдум о вступлении в ЕС и президентские выборы
Майя Санду приехала в Берлин на следующий день после того, как парламент Молдовы принял решение провести в стране 20 октября референдум по вопросу вступления республики в Европейский Союз. В случае положительного исхода голосования вступление в ЕС будет записано в конституцию Молдовы как "стратегическая цель". В тот же день пройдут и выборы президента. Майя Санду намерена баллотироваться на второй срок.
Проводить референдум и выборы президента в один день решено, очевидно, неслучайно. Хотя наблюдатели и исходят из того, что большинство молдаван поддерживают курс Кишинева на евроинтеграцию и проголосуют "за", важна явка. Референдум будет считаться состоявшимся, если в голосовании примут участие не менее 33 процентов избирателей. Шанс достичь такой явки, разумеется, выше, если параллельно проводить еще и выборы главы государства.
В ЕС с Приднестровьем или без? Статус кандидата на вступление в ЕС страна получила еще в июне 2022 года, а 14 декабря 2023 года на саммите ЕС было принято решение начать переговоры с Кишиневом на этот счет . Сколько они продлятся, неизвестно, как неизвестно и то, будет ли Молдова входить в состав Европейского Союза вместе с Приднестровьем или без него. В Брюсселе, по некоторым сведениям, допускают как тот, так и другой вариант. Майя Санду надеется на первый.
Отвечая на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером на вопрос корреспондента DW, президент Молдовы обратила внимание на меры по достижению экономической интеграции всей страны. Так, 80 процентов экспорта из Приднестровья, по ее словам, идут в Евросоюз, 10 лет назад ситуация была совершенно иной. Это означает, заявила Санду, что вся Молдова, включая Приднестровье, все больше экономически интегрируется в рынок ЕС, пишет издание.
"Мы хотим, чтобы наши люди и на правом, и на левом берегу Днестра получали преимущества от интеграции в ЕС", - заявила Санду и выразила надежду на достижение такого геополитического решения, которое позволило бы мирным образом урегулировать конфликт, чему пока, по ее словам, мешает присутствие российских войск в самопровозглашенной "ПМР".
Канцлер Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос DW, может ли Молдова стать членом ЕС без Приднестровья. "Немецкое правительство поддерживает усилия, нацеленные на преодоление конфликта на основе территориальной целостности и суверенитета Молдовы", - сказал он. Что же касается перспективы вступления страны в ЕС, то, как он подчеркнул в своем вступительном слове, "расширение ЕС отвечает стратегическим интересам всего союза, Германии и Молдовы".
Помощь Украине - это и помощь Молдове Еще одной важной темой на переговорах Санду и Шольца была военные события в Украине и ее последствия для Молдовы. Республика, по оценке канцлера, "массивно страдает" как экономически, так и в сфере безопасности.
"И мы знаем о попытках России с помощью пророссийских деятелей дестабилизировать ситуацию в Молдове", - добавил Шольц, высоко оценил способность Майи Санду противостоять таким попыткам и пообещал и дальше оказывать Молдове всестороннюю поддержку.
Майя Санду, со своей стороны, заявила, что Германия, поддерживая Украину, тем самым поддерживает и Молдову. "Моя страна не была бы сегодня в безопасности, если бы Украина не дала России такой отпор", - пояснила она.
Но одновременно, добавила Санду, помощь Молдове помогает и Украине: "Демократическая и стабильная Молдова является надежным соседом Украины, с которой мы имеем общую границу протяженностью в 1200 километров". Более того, Молдова, заявила президент, готовится взять на себя роль "стратегического хаба" для послевоенного восстановления Украины, передает dw.com.