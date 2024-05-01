Председатель Государственного таможенного комитета ПМР Валентин Грабко проинспектировал запуск в эксплуатацию досмотрового бокса на таможенном пункте пропуска «Бычок» Бендерской таможни. Проект реализован в рамках комплексной программы по совершенствованию таможенной инфраструктуры за счет Фонда капитальных вложений.
Вопросы улучшения условий пресечения границы для граждан и предпринимателей находятся под пристальным контролем руководства ГТК. Одной из важнейших задач является организация современных комфортных зон, оснащенных необходимым оборудованием, должным освещением, удобными подъездными путями. В настоящий момент работы по благоустройству и реконструкции охватывают пять пунктов пропуска на молдо-приднестровском участке границы, сообщает пресс-служба ГТК ПМР.
ТПП «Бычок» – один из объектов, вошедших в программу по реконструкции. В условиях вынужденного перенаправления товаропотоков нагрузка на него за последние два года выросла в 6 раз. На сегодняшний день это второй по значимости пункт пропуска в зоне деятельности Бендерской таможни: с начала года здесь оформлено товаров на сумму 1,3 млн долл. США. Для обеспечения беспрепятственного процесса таможенного оформления ТПП усилен личным составом, обновляется инфраструктура.
Новый досмотровый бокс предназначен для проведения таможенного контроля в отношении коммерческих партий и обеспечит удобство операций по выгрузке, взвешиванию, пересчету товаров вне зависимости от погодных условий и времени суток. Это соответствует ожиданиям предпринимателей, которые в ходе встреч на различных площадках говорили о необходимости улучшения условий в зонах таможенного контроля.
Реализация инфраструктурных проектов на границе осуществляется ГТК в соответствии с ведомственным планом развития на 2024 год.