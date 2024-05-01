Вблизи Кракова открыли постоянную базу американского спецназа. Это самая восточная в Европе база войск специального назначения США, сообщает RMF24.
База Miron Camp расположена всего в 250 километрах от украинской границы. Ее открыли на постоянной основе. На базе будут находиться 150-200 американских солдат, передает korrespondent.net.
"Наличие базы Сил специальных операций США будет способствовать улучшению подготовки и расширению сотрудничества между польскими и американскими силами специальных операций, а также станет подтверждением непоколебимости в деле обороны Польши", - сказал спикер контингента специального назначения Мариуш Лапета.
Речь идет также о постоянных тренировках американского спецназа с польским, который также имеет неподалеку свою военную базу.
База Miron Camp названа в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, погибшего в 2013 году во время выполнения задач поддержки НАТО в Афганистане.
База будет тренировочным центром американского спецназа, расположенного ближе всего к границам России.
Ранее Польша сделала официальный запрос на размещение у себя американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear Sharing.
В 2023 году США одобрили продажу систем Patriot для Польши на 15 млрд долларов. Польша закупит 48 пусковых установок, 644 ракеты, а также разное вспомогательное оборудование и запчасти.