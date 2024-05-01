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США открыли постоянную военную базу спецназа в Польше

США открыли постоянную военную базу спецназа в Польше
Фото: Jacek Skora /RMF FM

Вблизи Кракова открыли постоянную базу американского спецназа. Это самая восточная в Европе база войск специального назначения США, сообщает RMF24.

База Miron Camp расположена всего в 250 километрах от украинской границы. Ее открыли на постоянной основе. На базе будут находиться 150-200 американских солдат, передает korrespondent.net.

"Наличие базы Сил специальных операций США будет способствовать улучшению подготовки и расширению сотрудничества между польскими и американскими силами специальных операций, а также станет подтверждением непоколебимости в деле обороны Польши", - сказал спикер контингента специального назначения Мариуш Лапета.

Речь идет также о постоянных тренировках американского спецназа с польским, который также имеет неподалеку свою военную базу.

База Miron Camp названа в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, погибшего в 2013 году во время выполнения задач поддержки НАТО в Афганистане.

База будет тренировочным центром американского спецназа, расположенного ближе всего к границам России.

Ранее Польша сделала официальный запрос на размещение у себя американского ядерного оружия, подав заявку на участие в программе Nuclear Sharing.

В 2023 году США одобрили продажу систем Patriot для Польши на 15 млрд долларов. Польша закупит 48 пусковых установок, 644 ракеты, а также разное вспомогательное оборудование и запчасти.
  • Сегодня, 11:36
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