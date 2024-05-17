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Подготовка к купальному сезону

Подготовка к купальному сезону
Фото: Пресс-служба ГУпЧС МВД ПМР/ t.me/GUpCS

Специалисты Государственной инспекции речного транспорта ГУпЧС МВД ПМР на территории столичного пляжа 17 мая обследовали дно Днестра. Опасных находок, которые могли бы представлять опасность для отдыхающих не обнаружили.

Такие работы на реке проводятся ежегодно перед открытием пляжного сезона. В этом году он стартует 1 июня, сообщает пресс-служба ГУпЧС.

Водолазы уже обследовали пляжи в Днестровске, Слободзее, Рыбницы и Каменке. Организационные мероприятия сотрудниками ГУпЧС будут продолжены и в других городах.
  • Сегодня, 11:42
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