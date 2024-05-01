С начала 2024 года овощи в Молдове подорожали, в среднем, на 23%, и весной эта тенденция оказалась особенно заметна. Такие данные были представлены в свежем отчете по инфляции, которое на этой неделе представили в НБС, сообщает logos-pres.md.
Как отмечают в ведомстве, цены на фрукты в апреле с. г. в сравнении с декабрем 2023-го повысились на 14,4%, а в сравнении с прошлогодним апрелем они выросли на 18,8%.
В свою очередь, цены на хлеб в апреле 2024-го по отношению к декабрю предыдущего года увеличились на 0,34%, и на 0,7% - по отношению к апрелю 2023 года.
Мясо, мясные изделия и мясные консервы в сравнении с декабрем прошлого года подешевели на 0,25%, но по сравнению с апрелем 2023 года выросли на 2,6%.
Цены на молоко и молочную продукцию за указанные периоды повысились на 0,19% и на 1,19%, соответственно. Цены на растительное масло в апреле в сравнении с декабрем 2023-го увеличились на 1%, а в сравнении с прошлогодним апрелем, наоборот, снизились на 16%.
Стоимость сахара упала на 0,48% и на 6,6%, соответственно. Также изменился ценник на куриное яйцо: в апреле в сравнении с декабрем предыдущего года он снизился на 18,5%, но в сравнении с прошлогодним апрелем - вырос на 17,5%.
Рост цен может существенно отразится на динамике потребления базовых продуктов в нынешнем году. Напомним, что в 2023-м минимальная потребительская корзина для жителя сельской местности составила 3963 лея, а для жителя города — 4663 лея.