Летом этого года Молдову посетит канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Берлине, пишет noi.md.
«Молдова неоднократно демонстрировала свою стойкость, достойную восхищения. Позвольте мне четко заявить, что Германия продолжает оставаться рядом. Мы будем поддерживать Молдову в меру наших возможностей», — сказал Шольц.
Олаф Шольц подтвердил, что Германия поддержит страну в процессе вступления в ЕС. На фоне нынешней ситуации с безопасностью канцлер также высоко оценил прием украинских беженцев и программу реформ в Молдове, направленную на прокладывание пути в Европейский союз.
«Мы рады поддержать вас на этом пути. И, конечно, я рад дальнейшему сотрудничеству и рад этим летом посетить столицу Молдовы Кишинев», — сказал Шольц.
Напомним, в ходе рабочего визита в Берлин Майя Санду встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и председателем Бундестага Бербель Бас. Они обсудили укрепление экономического сотрудничества между странами, а также проводимые в Молдове реформы.