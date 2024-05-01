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Олаф Шольц посетит Кишинев: визит намечен на лето этого года

Олаф Шольц посетит Кишинев: визит намечен на лето этого года
Фото: открытые источники

Летом этого года Молдову посетит канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Молдовы Майей Санду в Берлине, пишет noi.md.

«Молдова неоднократно демонстрировала свою стойкость, достойную восхищения. Позвольте мне четко заявить, что Германия продолжает оставаться рядом. Мы будем поддерживать Молдову в меру наших возможностей», — сказал Шольц.

Олаф Шольц подтвердил, что Германия поддержит страну в процессе вступления в ЕС. На фоне нынешней ситуации с безопасностью канцлер также высоко оценил прием украинских беженцев и программу реформ в Молдове, направленную на прокладывание пути в Европейский союз.

«Мы рады поддержать вас на этом пути. И, конечно, я рад дальнейшему сотрудничеству и рад этим летом посетить столицу Молдовы Кишинев», — сказал Шольц.

Напомним, в ходе рабочего визита в Берлин Майя Санду встретилась с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Олафом Шольцем и председателем Бундестага Бербель Бас. Они обсудили укрепление экономического сотрудничества между странами, а также проводимые в Молдове реформы.
  • Сегодня, 11:05
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