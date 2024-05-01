Тираспольский футбольный клуб «Шериф» по итогам сезона 2023/2024 стал вице-чемпионом Молдавии по футболу. В заключительном матче весенней фазы молдавской Суперлиги «желто-черные» со счетом 2:1 обыграли ФК «Бэлць». Это позволило им выйти на второе место и завоевать серебряные медали.
Теперь тираспольская команда будет готовиться к летней еврокубковой кампании. «Шериф» выступит в отборе либо Лиги Европы, либо Лиги конференций УЕФА. Где именно – станет известно после финала Кубка Молдавии, который состоится 25 мая, и окончательного распределения еврокубковых мест.