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ФК «Шериф» стал вице-чемпионом Молдавии по футболу

ФК «Шериф» стал вице-чемпионом Молдавии по футболу
Изображение: открытые источники

Тираспольский футбольный клуб «Шериф» по итогам сезона 2023/2024 стал вице-чемпионом Молдавии по футболу. В заключительном матче весенней фазы молдавской Суперлиги «желто-черные» со счетом 2:1 обыграли ФК «Бэлць». Это позволило им выйти на второе место и завоевать серебряные медали.

Оба мяча у «Шерифа» забил Седрик Бадоло, передает novostipmr.com.

Теперь тираспольская команда будет готовиться к летней еврокубковой кампании. «Шериф» выступит в отборе либо Лиги Европы, либо Лиги конференций УЕФА. Где именно – станет известно после финала Кубка Молдавии, который состоится 25 мая, и окончательного распределения еврокубковых мест.
  • Сегодня, 11:08
  • DTV
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