В ходе селекторного совещания с руководителями органов государственной власти и местного управления Президент поздравил рыбницких школьников с победой в военно-патриотической игре «Юный патриот Приднестровья», выразил благодарность командам, а также организаторам слета, в рамках которого прошли состязания. Вадим Красносельский отметил высокий организационный уровень и обратил особое внимание на инфраструктурные условия, созданные администрацией подведомственного Министерству обороны ПМР оздоровительного комплекса «Днестровские зори», принявшего участников слета. Говорили в ходе рабочей дискуссии и о готовности детских лагерей к началу сезона. Председатель правительства проинформировал, что в апреле был сформирован перечень предписаний для каждого из объектов. Сейчас проверяют их исполнение. Контрольные мероприятия рассчитывают завершить до 24 мая. Всего в течение лета планируется принять на четырех досугово-оздоровительных площадках («Днестровские зори», «Виктория», «Спартак», дубоссарский лагерь) 5,5 тысячи ребят. Бюджетом предусмотрено выделение больше трех тысяч путевок. Президент подчеркнул востребованность лагерей, их значимость для организации летнего досуга молодежи и укрепления здоровья школьников, нацелив на обеспечение комфорта и безопасности пребывания детей, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава исполнительной власти республики также сообщил о начале работы над проектом бюджета-2025. Нынешний этап – сбор информации на местах. Распланированы выездные совещания. Первые состоятся уже на текущей неделе.
Александр Розенберг, докладывая об исполнении президентских поручений, рассказал о результатах проверки готовности к эксплуатации приобретенных в минувшем году генераторов. Три из полутора десятков были запущены в феврале. Относительно пяти единиц поступили запросы на ввод в эксплуатацию, по поводу семи новых генераторов заявок на допуск к работе не поступало. Вадим Красносельский акцентировал внимание на необходимость ускорить процесс. Приобретенное оборудование должно быть готово к использованию в любой момент, подчеркнул руководитель страны.
Жители дубоссарского района вспоминают сегодня защитников, погибших 20 мая 1992 года в районе плотины Дубоссарской ГЭС. В ходе ожесточенных боев за город погибли 13 человек. В память о трагических событиях ежегодно в этот день проводятся мемориальные мероприятия. Президент подчеркнул их значимость.
Главы госадминистраций доложили о подвижках в исполнении программ развития. Тирасполь готов к Дню защиты детей открыть спортивную площадку в районе 8-й школы. Месяц необходим для завершения работ в МС(К)ОУ №2. В Городском дворце культуры в нынешнем году предстоит отремонтировать кровлю и провести внутренние работы. Пока готовят акт дефектовки. Процесс затруднен отсутствием проекта здания. Состояние объекта определяют практически на ощупь, рассказал Олег Довгопол. На городском стадионе приступили к сносу старых трибун. Новые площадки, построенные в конце прошлого года, оборудованы и готовы принимать профессиональные команды и любителей игровых видов спорта. Уже формируется график посещений. Заявок от коллективов много. Арендная плата сохранена на уровне прошлых лет – 120 рублей в час. Вадим Красносельский спрашивал о планах относительно введения в эксплуатацию других локаций стадиона. По мнению Главы государства, не стоит откладывать оборудование зоны воркаута, расположенной по соседству с новыми полями.
Обсуждали на совещании благоустройство и озеленение общественных пространств. Упомянули вертикальное озеленение. Первой в республике по этому пути пошла столица, ее примеру последовали другие населенные пункты. Олег Довгопол отметил, что в Тирасполе стойки-клумбы уже заполнены сезонными цветами. Важный аспект: бюджетных средств на эту часть озеленения город не тратил – разноцветье предоставлено на безвозмездной основе местными предпринимателями.
Немаловажное направление – уборка мусора. На борьбу с несанкционированными свалками уходят значительные ресурсы. Городские службы от практики ликвидации переходят к профилактическим мерам. В столице устанавливают фотоловушки, в Бендерах решили использовать квадрокоптер.
Еще из новостей. В Григориопольском районе заменили шесть глубинных насосов. Для рыбничан строят роллердром на набережной. Каменчане организуют большой еврейский фестиваль. На слободзейском стадионе завтра состоится открытие спортивного сезона. В торжественном параде примут участие порядка 25 команд, представляющих школы района. Бендерчане решили перейти к местному производству детских игровых комплексов. Импорт из Украины затруднен. Наши специалисты детально изучили комплектующие приобретенных ранее единиц и пришли к выводу, что целесообразно изготавливать их внутри республики. Тираспольчан предупредили о планируемом в первых числах июня частичном перекрытии движения по центральной площади: там будут менять подземные коммуникации.