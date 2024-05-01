В период с 10 по 16 мая сотрудниками ГАИ были задержаны 13 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Как передает пресс-центр МВД ПМР, большую часть выявили в Бендерах – 7, по два факта зафиксировано в Григориополе и Тирасполе, по одному – в Слободзее и Дубоссарах.
К административной ответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР привлечены 9 водителей. Штраф за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения может достичь 3680 рублей ПМР, кроме того, им грозит лишение водительских прав на срок до двух лет.
Четыре автолюбителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли их к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителям грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.