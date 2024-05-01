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В Брюсселе обсудят ход подготовки к открытию переговоров по вступлению Молдовы в ЕС

В Брюсселе обсудят ход подготовки к открытию переговоров по вступлению Молдовы в ЕС
Изображение: infotag.md

Развитие отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом посредством реализации Соглашения об ассоциации и Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA), а также ход подготовки к официальному открытию переговоров о вступлении Молдовы в ЕС будут обсуждаться на VIII-ом заседании Совета по ассоциации РМ-ЕС, которое состоится в Брюсселе во вторник, 21 мая. Об этом агентству «ИНФОТАГ» сообщили в бюро по европейской интеграции.

Заседание пройдет под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борелля и премьер-министра Дорина Речана. В заседании также примут участие европейский комиссар по соседству и расширению Оливер Вархели и вице-премьер-министр Молдовы по евроинтеграции Кристина Герасимов.

В повестке дня также дискуссии о политическом диалоге и реформах, правосудии, свободе и безопасности, сотрудничестве и сближении в области внешней политики и политики безопасности, а также экономическом и отраслевом сотрудничестве, в первую очередь – в энергетике и торговле.

В ходе заседания планируется подписать два важных документа: Партнерство Молдова-Евросоюз в области безопасности и обороны и Соглашение об участии Республики Молдова в Программе занятости и социальных инноваций (EaSI), которая позволит получить доступ к средствам для проведения социальных политик.
  • Сегодня, 15:16
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