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Бендерский центр занятости планирует трудоустроить летом около 430 подростков

Бендерский центр занятости планирует трудоустроить летом около 430 подростков
Фото: открытые источники

Традиционно на время летних каникул в центры занятости по всей республике обращаются школьники с просьбой о трудоустройстве. В этом году бендерский центр занятости планирует принять на летнюю подработку около 430 подростков в возрасте от 14 до 18 лет, передает novostipmr.com.

«Дети с апреля записываются к работодателям. Мы в этом году предоставили право работодателям самостоятельно рассматривать заявки подростков. Как правило работодатели отдают предпочтение ребятам, которые уже трудоустраивались в предыдущие годы. Они их уже знают, где-то какие-то виды работ для них уже подготовлены. Работодатели предоставили нам для регистрации списки детей, которых они отобрали», - рассказали в бендерском центре занятости населения.

В Бендерах программа по трудоустройству подростков «Летняя занятость» работает с 2004-го. В этом году регистрация была открыта в начале мая. Заявки уже оформили почти 200 ребят.

«Преимущество отдаём детям из категории социально незащищённых. Это дети из многодетных семей, дети одиноко воспитывающих родителей и дети, находящиеся под опекой», - отметили в бендерском центре занятости населения.

Среди работодателей заявлены школы города, два детских сада, Бендерский краеведческий музей, все филиалы библиотеки, педагогический и художественный колледжи, дворцы культуры, районные ДДЮТ. Городская служба озеленения и благоустройства готова принять на летнюю подработку ребят старше 17 лет.

Подросткам предложат выполнять работы по благоустройству и озеленению территорий, а также технические: систематизацию и подшивку архивных данных, сверку библиотечного фонда. В большинстве случаев они будут работать полный месяц по четыре часа в день пять дней в неделю. При соблюдении данных условий оплата труда составит около тысячи рублей ПМР в месяц.

Трудоустройство ребят проходит только с разрешения родителей. В этом году подростки должны в обязательном порядке пройти медосмотр.
  • Сегодня, 15:25
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