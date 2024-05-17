Dnestr.TV

 
0

Новые правила на КПП "Паланка" — что должны знать граждане Украины при пересечении границы

Новые правила на КПП "Паланка" — что должны знать граждане Украины при пересечении границы
Фото: edinaya-odessa.org

С 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, находящегося в пределах Нижнеднестровского национального парка.

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины, пишет edinaya-odessa.org.

Военно-учетный документ необходимо предоставить по требованию сотрудника ГПСУ в пограничной полосе, на КПП и в контролируемом пограничном районе.

"Согласно нормам законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Кроме этого, обязательно наличие документа, удостоверяющего личность", — говорится в сообщении пограничников.

В ведомстве отметили, что украинцы, имеющие право выезжать за границу, должны предоставить военно-учетный документ с подтверждением. То есть должна быть либо информация об освобождении от мобилизации, либо исключении из военного учета по состоянию здоровья.

Граждане, принадлежащие к одной из категорий, не будут подлежать обязательной проверке военно-учетных документов. А именно:

сопровождающие лиц с инвалидностью;
водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи;
работники предприятий железнодорожной, морской и авиационной сфер;
отдельные госслужащие.
  • Сегодня, 09:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Поездом из Кишинева в Румынию, Болгарию и Турцию
  • Эксперты разгадают тайну того, как песок из Сахары попа ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Евгений Онеги ...
  • Блок НАТО передал армии Молдовы помощь на €700 тыс
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Огромный лимон, гигантская брокколи и другие: самые тяж ...
  • В Румынии проходят крупные учения десантников из стран ...
  • В Молдове предложили конфисковывать автомобили за незак ...
  • В Приднестровье проходит акция "Георгиевская ленточка ...
  • В НАТО не исключили, что отправят войска на Украину
  • Поездом из Кишинева в Румынию, Болгарию и Турцию
  • Эксперты разгадают тайну того, как песок из Сахары попа ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна