С 18 мая в пункте пропуска в Одесской области будут проверять наличие военно-учетного документа у отдельных категорий граждан. Это касается КПП, находящегося в пределах Нижнеднестровского национального парка.
Военно-учетный документ необходимо предоставить по требованию сотрудника ГПСУ в пограничной полосе, на КПП и в контролируемом пограничном районе.
"Согласно нормам законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ. Кроме этого, обязательно наличие документа, удостоверяющего личность", — говорится в сообщении пограничников.
В ведомстве отметили, что украинцы, имеющие право выезжать за границу, должны предоставить военно-учетный документ с подтверждением. То есть должна быть либо информация об освобождении от мобилизации, либо исключении из военного учета по состоянию здоровья.
Граждане, принадлежащие к одной из категорий, не будут подлежать обязательной проверке военно-учетных документов. А именно:
сопровождающие лиц с инвалидностью; водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов и гуманитарной помощи; работники предприятий железнодорожной, морской и авиационной сфер; отдельные госслужащие.