В ходе еженедельного заседания Правительства под председательством Александра Розенберга рассмотрена обширная повестка. В нее вошло свыше 20 вопросов, разделенных на профильные блоки. Наиболее объемный включал инициативы, разработанные Минэкономразвития. В нормативно-правовые акты, регулирующие закупки, предложено внести дополнения и изменения, ориентированные на защиту персональных данных участников торгов, сообщает пресс-служба Правительства республики.
Матпомощь к Пасхальным праздникам пенсионеры смогут получить до конца мая
Министерство по социальной защите и труду инициировало продление срока выплаты единовременной финансовой помощи отдельным льготным категориям, предоставленной компанией «Шериф». Напомним, в апреле приднестровские пенсионеры получили поддержку в канун Пасхальных праздников в сумме 200 рублей. Однако порядка 970 граждан не успели по объективным причинам получить положенные средства. Кто-то в день доставки проходил стационарное лечение в медучреждениях, кто-то был в отъезде. В связи с поступающими обращениями таких граждан принято решение о продлении срока выплат до конца мая. Выдавать средства будут в кассе Центра социального страхования и социальной защиты по месту жительства и в филиале ГУП «Почта Приднестровья». Также есть возможность получить перечисление на банковские счета.
Изменен порядок выявления неблагополучных семей в республике
По инициативе Минсоцзащиты также обсудили совершенствование процесса выявления неблагополучных семей и детей, находящихся в социально опасном положении. В результате единогласно поддержаны изменения и дополнения в Постановление «Об утверждении Положения о порядке организации межведомственного взаимодействия органов и учреждений по раннему выявлению и учету неблагополучных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей, права и законные интересы которых нарушены, и профилактике социального сиротства».
Представляя проект документа глава ведомства Елена Куличенко пояснила, были выявлены некоторые несовершенства в нормах, что привело к разночтениям в их толковании. Например, нормы, устанавливающие функции комиссий по защите прав несовершеннолетних, нуждались в дополнении для ясного определения их компетенции, включая ведение учета неблагополучных семей и семей в находящихся в социально опасном положении.
В результате проработки документа было предложено ввести определение «социальное сиротство». Его закрепление в нормативно-правовом акте необходимо для ясного понимания и оперативного выявления несовершеннолетних, подпадающих под указанную категорию, что позволит им оказывать своевременно необходимую помощь. Так, социальными сиротами признают детей, чьи родители не исполняют свои обязанности по их воспитанию, обучению, содержанию и отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.
Еще одно изменение касается наделения комиссии по защите прав несовершеннолетних функцией учета неблагополучных семей и тех, которые находятся в социально опасном положении. В свою очередь организации образования будут обязаны информировать органы внутренних дел и другие соответствующие структуры о случаях «социального сиротства».
Также были внесены изменения в сроки предоставления аналитических отчетов для устранения неудобств, возникающих при предоставлении отчетности.
Все эти изменения, отметила министр, направлены на более эффективное и своевременное выявление и поддержку семей и детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях, и являются важным шагом в улучшении системы социальной защиты в Приднестровье.
Предложено увеличить единовременное пособие при усыновлении некоторых категорий детей
На отчётной коллеги Министерства по социальной защите и труду по итогам работы за 2023 год Главой Правительства Александром Розенбергом была поставлена задача уделить особое внимание в текущем году, который посвящен Году семьи и семейных ценностей, работе в сфере опеки, попечительства и усыновления, а также повысить мотивацию приднестровцев к усыновлению. В рамках выполнения поставленной задачи на сегодняшнем заседании высшего органа исполнительной власти главой Минсоцзащиты Еленой Куличенко был представлен законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Представляя проект закона министр отметила, сегодня в Приднестровье остается нерешённой проблема усыновления детей старше 7 лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. Охотнее в семьи берут малышей. Чтобы стимулировать усыновление детей старшего возраста было предложено увеличить сумму единовременной выплаты. Ныне она составляет 242 РУ МЗП или 2 589 рублей. Если законопроект найдет поддержку у парламентариев, при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и сестрами, на каждого такого ребенка государство выплатит усыновителю 2 500 РУ МЗП или 26 750 рублей.
Для государства эти меры повлекут дополнительные финансовые расходы, отметила министр, но они будут значительно ниже по сравнению с затратами на содержание ребенка в специализированном учреждении.
В свою очередь Глава Правительства Александр Розенберг отметил, что на государственном уровне вопросы обеспечения детских домов, социализации ребят и усыновления детально обсуждаются. В ходе дискуссии пришли к выводу, что государству нужно создать такие условия, чтобы дети росли в семьях.
«Считаю, что инициатива достаточно хорошая. Главная цель, повторюсь еще раз, чтобы каждый ребенок обрел семью. Вот это именно государственная задача, над которой мы должны работать. В принципе сами финансы — это уже вопрос вторичный, абсолютно вторичный. Мы должны прежде всего заботиться, конечно, о ребёнке, о его будущем, о его социальном статусе, о психологическом здоровье и так далее. – сказал Премьер и дополнил. — Поэтому лучше это бремя нести на начальном этапе, стимулировать институт усыновления, больше способствовать тому, чтобы максимально детки обретали свои семьи».
Также проектом предложено увеличить возраст ребенка, при усыновлении которого возникает право на единовременное пособие, с 14 до 18 лет. Все эти меры направлены на увеличение числа усыновлений и обеспечение дополнительной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Законопроект единогласно был поддержан членами Правительства, в ближайшее время он будет направлен для изучения парламентариям.
Упрощенная система налогообложения для предприятий, осуществляющих геодезическую и картографическую деятельность
Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул представил в ходе заседания Правительства законодательную инициативу, которая позволит государственным и муниципальным организациям, которые ведут геодезическую и картографическую деятельность, применять специальный налоговый режим – упрощенную систему налогообложения.
Как пояснил докладчик, на данный момент упрощенную систему налогообложения не вправе применять государственные и муниципальные унитарные предприятия, за исключением тех, что осуществляют проектные работы и (или) технический надзор за ведением строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. При этом, налоговая нагрузка на ГУПы и МУПы, осуществляющие геодезическую и картографическую деятельность, и, как следствие, стоимость их услуг и работ выше, чем у негосударственных организаций аналогичного профиля. Все это ведет к созданию неравных условий ведения экономической деятельности и снижению конкурентоспособности государственных и муниципальных учреждений.
Исправить ситуацию позволит дополнение Закона «Специальный налоговый режим – упрощенная система налогообложения». В результате налоговая нагрузка на ГУПы и МУПы геодезической и картографической направленности будет снижена, что будет способствовать снижению цен на услуги и закреплению позиций на рынке. В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 октября 2024 года. Пока же документы готовят к направлению в Верховный Совет для изучения.