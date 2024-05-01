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В Молдове экзамен по вождению претерпевает важные изменения

В Молдове экзамен по вождению претерпевает важные изменения
Фото: facebook.com/scoalautoialoveni

Если во время экзамена по вождению на дороге образуются пробки продолжительностью более 2 минут, этот период не будет включен в отведенное на экзамен время.

Согласно представленному проекту, мера будет применяться в случае непредвиденной остановки транспортного средства во время практической части экзамена по вождению. Положение также будет применяться, если движение полностью перекрыто по какой-либо причине, например, при необходимости пропустить официальную колонну, поезд или другое железнодорожное транспортное средство, более чем на две минуты, сообщает Noi.md.

«Во время практического экзамена экзаменуемый должен убедиться в том, что он находится в безопасности. За ошибки в вождении или поведение, угрожающее безопасности экзаменационного транспортного средства или других участников движения, независимо от того, требуется ли вмешательство экзаменатора, на кандидата будет наложено взыскание с выставлением отметки «Не сдал», за исключением случаев, когда опасность возникла по вине другого участника движения. В этом случае экзаменатор должен решить, будет ли практический тест продолжаться до истечения минимально необходимого времени или нет", - говорится в проекте предложений.

Также становится обязательным пересечение как минимум двух перекрестков с поворотом налево, где необходимо уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся впереди или справа.

Вождение на уровне железнодорожных переездов становится необязательным.
  • Сегодня, 09:13
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