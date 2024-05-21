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ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности

ЕС и Молдавия заключили соглашение о партнерстве в области безопасности
Фото: Sputnik / Дмитрий Осматеско

ЕС и Молдавия во вторник подписали соглашение о партнерстве в области обороны и безопасности, сообщил в сети X глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Молдавия стала первой страной, заключившей партнерское соглашение по безопасности и обороне с Европейским союзом. Такое партнерство повысит устойчивость этой страны. Это позволит вместе решать общие проблемы в области безопасности, сделать наше взаимодействие более эффективным, изучить новые области сотрудничества", - написал он, сообщает ria.ru.

Ранее СМИ сообщали, что Молдавия и ЕС договорятся об углублении партнерства в сфере безопасности "до беспрецедентного уровня". Отмечалось, что, согласно предложению ЕС, Молдавия будет активнее обмениваться разведданными со странами Евросоюза, участвовать в совместных военных учениях и программах военных закупок. Новое соглашение направлено также на повышение уровня взаимодействия Молдавии и ЕС при противостоянии зарубежному вмешательству, терроризму и киберугрозам.
  • Сегодня, 11:37
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