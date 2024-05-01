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В 2025-м в Бендерах планируют начать благоустраивать озеро в парке Дружбы народов

В 2025-м в Бендерах планируют начать благоустраивать озеро в парке Дружбы народов
Источник фото: novostipmr.com

В Бендерах планируют продолжать обустраивать набережную и облагораживать другие городские объекты. В частности, особого внимания требует озеро в парке Дружбы народов. Об этом шла речь на встрече местных властей с общественниками, сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры Инфо».

«Мы уже прорабатываем документацию, там есть вопрос с гидрологией, с источниками и родниками, которые пополняют это озеро. Понимание есть, есть предварительные проектные решения по развитию территорий, но всё связано с финансированием», - отметил глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко.

По его словам, на реализацию первого этапа благоустройства озера деньги могут быть выделены уже в следующем году.

Также на встрече были подняты вопросы ремонта городских дорог и внутридворовых территорий. Решать проблему планируют в том числе за счёт средств городского бюджета. На каждый округ уже выделили средства, учли наказы избирателей. Ремонтировать будут самые проблемные участки.
  • Сегодня, 11:42
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